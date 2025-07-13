Almanya: Rusya huzur içinde yaşamamıza izin vermiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Moskova'nın amacının Avrupa'yı "içeriden bölmek" olduğunu belirterek Rusya'nın, "huzur içinde yaşamalarına" izin vermediğini ifade etti.

Wadephul, güncel uluslararası meselelere ilişkin Avusturya'nın Krone gazetesine yazılı değerlendirmede bulundu.

Kendilerini "kandırmamaları" gerektiğini, Rusya ile savaş halinde olmadıklarını belirten Wadephul, "Ama bu, Rusya'nın huzur içinde yaşamamıza izin verdiği anlamına gelmez. Rusya büyük ölçekte silahlanıyor, buna siber saldırılar, sabotaj ve dezenformasyon kampanyaları da ekleniyor." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Moskova'nın amacının, Avrupa'yı "içeriden bölmek ve düzeni sarsmak" olduğunu, bu nedenle harekete geçtiklerini ve Almanya'nın savunmasını güçlendirdiklerini kaydetti.

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Bakan Wadephul, "Askeri ve sosyal açıdan o kadar güçlü olmalıyız ki, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bize veya ortaklarımıza saldırma fikri aklına bile gelmesin." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına devam ettiğinin altını çizen Wadephul, Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu, Rusya'nın ise olmadığını belirtti.