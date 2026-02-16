Almanya’da AB genelinde ortak borçlanma tartışması ivmeleniyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel'in, AB genelinde ortak borçlanmaya "yeşil ışık" yakan açıklamaları, Alman siyasetinde bütçe disiplini ve ulusal kontrol ekseninde derin endişelere yol açtı.

Nagel'in "Avrupa'yı yatırımcılar için cazip kılmak adına güvenli ve likit bir ortak varlık piyasasına ihtiyaç var." şeklindeki ifadeleri, ülkedeki siyasi arenada karşılık bulmadı.

Başbakan Friedrich Merz’in Eurobond mekanizmasını kesin dille reddettiği bir dönemde gelen bu çıkış dikkati çekti.

Alman Haber Ajansının (DPA) Bundesbank çevrelerine dayandırdığı bilgilere göre, Başkan Nagel'in bu teklifi, yönetim kurulu içinde istişare edilmedi. Banka yetkilileri, bankanın resmi pozisyonunda bir değişiklik olmadığını ve Nagel'in yaklaşımının Bundesbank'ın geleneksel istikrar odaklı duruşuyla çeliştiğini vurguladı.

Başbakan Friedrich Merz, 12 Şubat’ta düzenlenen gayriresmi AB zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, ortak borçlanma konusundaki tavizsiz tutumunu yineledi.

Merz, Alman Federal Anayasa Mahkemesinin çizdiği hukuki sınırlara atıfta bulunarak, "Farklı görüşler olsa da ortak borçlanma fikrini desteklemeyeceğim. Bu, sadece kişisel bir tercih değil mahkemenin hükümete çizdiği net sınırlar nedeniyle istesem de böyle bir adım atamam." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere Politico internet sitesi aracılığıyla yanıt veren Nagel, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa güvenliğinin hiç bu kadar tehdit edilmediğini savundu.

"Gelenekler, geçmişin gerçeğini yansıtır, bugün ise farklı bir gerçeklikle karşı karşıyayız" diyen Nagel, katı denetim şartıyla nükleer caydırıcılık ve savunma sanayisi gibi alanlarda eurobondun kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

Alman basınında yer alan analizlerde, Nagel’in bu çıkışının arkasında Christine Lagarde sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için diğer AB ülkelerinin desteğini alma stratejisinin yatabileceği ileri sürülüyor.

Fransa, İtalya ve Belçika gibi yüksek borçlu ülkeler, Nagel'in bu hamlesini memnuniyetle karşılarken bu durumun müttefiklerin Almanya üzerindeki baskısını artırabileceği belirtiliyor.

EKONOMİK VE SİYASİ RİSKLER

Almanya, geleneksel mali politikaları gereği AB bünyesinde ortak borçlanmaya mesafeli duruşunu koruyor.

Berlin yönetimi, bu mekanizmaya bugüne kadar yalnızca Kovid-19 sonrası kurulan "Kurtarma Fonu" ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası sağlanan "Ukrayna’ya mali destek" gibi olağanüstü ve istisnai dönemlerde onay verdi.