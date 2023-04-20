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Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8 saatlik toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı.

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  • Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

    EVG tarafından yapılan açıklamada, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ile çalışanları arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle EVG, cuma günü sabah yoğunluğunu da kapsayacak şekilde sekiz saat sürecek bir "uyarı grevi" çağrısı yaptı.

     

     
  • Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

    Grevin yerel saatle 03.00 ile 11.00 arasında yapılacağı belirtildi. EVG, söz konusu grevin sabah erken saatlerde yapılmasının “planlı” olduğunu belirterek, hafta sonu için yolcuların cuma gününün ilerleyen saatlerinde de evlerine gidebilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.

     

     

     
  • Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

    Sendikanın ülke çapında geniş çaplı bir uyarı grevinin 21 Nisan’da toplu taşımanın büyük bir bölümünü etkilemesi bekleniyor. Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor.

     

     
  • Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

    SENDİKANIN TALEPLERİ

    EVG, Deutsche Bahn’ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 avro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetti.

     

     
  • Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

    EVG, çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla talep ediyor.

     

     
  • Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

    Bu arada, ülkede ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4'e gerilemişti. DB ile EVG arasında ücret artışlarına ilişkin görüşmelerin 25 Nisan’da yeniden başlaması planlanıyor.

     

     

     
  • Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

    Ver.di ve EVG’nin 27 Mart’ta ulaştırma sektöründe öncülük ettiği uyarı grevinde uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına gelerek ülkede ulaşımı felç etmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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