Almus Barajı'nda taşkın alarmı: Turhal'da esnaf kepenk kapattı
Yoğun kış ve ilkbahar yağışlarının ardından Almus Baraj Gölü tamamen doldu. Suların kanallara boşaldığı kritik anlar görüntülenirken, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede en üst düzey güvenlik önlemi aldı
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 21:20
Tokat’ta doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Baraj Gölü görüntülendi. Bu yıl özellikle kış dönemindeki yağışlar göldeki su seviyesinin yükselmesine neden oldu.
Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı. Baraj gölündeki doluluk ve suların kanallara boşaldığı anlar görüntülendi.
Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de baraj çevresinde güvenlik önlemi alarak araçların duraksamasına ve park etmesine izin vermiyor. AFAD ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.
