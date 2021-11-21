"BAŞKA BİR ÜLKEYE GELMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM!"

Rol aldığı dizinin çekimleri için İstanbul-İzmir arasında mekik dokuyan 31 yaşındaki oyuncu, iki gün İstanbul'da kalacağını ifade etti. Trafikten dert yaşanan Alp Navruz, "İstanbul trafiğinden ziyade orası güzel geliyor. İstanbul'a her geldiğimde başka bir ülkeye gelmiş gibi hissediyorum!" dedi.