        Alpacem Kanal - Fenerbahçe Medicana: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Alpacem Kanal - Fenerbahçe Medicana: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Medicana, Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Slovenya ekibi Alpacem Kanal'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:31
        F.Bahçe avantajı kaptı!
        Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini 3-1 yendi.

        Salon: Sportna Dvorana

        Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Rene Cinatl (Çekya)

        OK Alpacem Kanal: Fink, Vinkovic, Jeroncic, Vincic, Sesek, Ranc (Godnic, Stojanovic, Okroglic, Lavric)

        Fenerbahçe Medicana: Chinenyeze, Mert Matiç, Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, Marttila, Caner Dengin, Gomez Galves)

        Setler: 25-22, 19-25, 23-25, 19-25

        Süre: 98 dakika (24, 21, 27, 26)

