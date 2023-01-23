Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon'u oynayan Özgür Çevik'in biyografisi

TRT1'in fenomen haline gelen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam 43. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan diziye ünlü oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, Kont Leon karakteriyle dahil oluyor. İşte, Özgür Çevik ve Kont Leon hakkında ayrıntılar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon'u oynayan Özgür Çevik'in biyografisi

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran diziye bu kez, Özgür Çevik dahil oluyor. İşte, söz konusu gelişmeyle ilgili tüm bilgiler...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon'u oynayan Özgür Çevik'in biyografisi

    KONT LEON ROLÜYLE KADRODA

    Özgür Çevik, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna Bizans komutanı Leon İmperium karakteri ile dahil oldu.

    Namı diğer "Kont Leon" karakterine hayat verecek olan oyuncu, Alparslan öncülüğünde güçlü adımlarla Anadolu'ya yürüyen Büyük Selçuklu'nun en büyük baş belası olacak.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon'u oynayan Özgür Çevik'in biyografisi

    Soğukkanlı ve acımasız olmasıyla nam salan Kont Leon için, Anadolu Türkler için sadece hayal olarak kalmalı. Ani'ye yaklaşan Türk tehdidini engellemek amacıyla Konstantinopol'den gelen Leon; yalnızca Alparslan için değil, Tekfur Grigor ve kızı Flora için de büyük bir sürpriz olacak.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon'u oynayan Özgür Çevik'in biyografisi

    ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR?

    27 Mayıs 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, beş yaşına kadar İstanbul'da yaşadı.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon'u oynayan Özgür Çevik'in biyografisi

    İlkokulu Amasya, ortaokulu Lüleburgaz, liseyi ise Bingöl ve İzmit'te Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okuyan Özgür Çevik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanarak İstanbul'a döndü.

    Eğitimle birlikte müzik çalışmalarına da devam eden Çevik, 2007 yılında mezun oldu.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.