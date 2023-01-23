Soğukkanlı ve acımasız olmasıyla nam salan Kont Leon için, Anadolu Türkler için sadece hayal olarak kalmalı. Ani'ye yaklaşan Türk tehdidini engellemek amacıyla Konstantinopol'den gelen Leon; yalnızca Alparslan için değil, Tekfur Grigor ve kızı Flora için de büyük bir sürpriz olacak.