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Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yaptı?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm merak konusu oldu. Her hafta Pazartesi günü izleyicilerin karşısına çıkan dizi, dün akşam (19 Haziran)'da yayınlanmadı. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı?

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  • Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi, final mi yaptı?

    Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu, 60. yeni bölümünün yayınlanmaması ile sosyal medyada gündem olmuş durumda. Dizinin sevenleri, Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yaptı, yeni bölüm neden yayınlanmadı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi, final mi yaptı?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçı olan Türkiye Galler milli maçı nedeniyle yayınlanmadı.

    Yeni bölüm fragmanı da yayınlanmayan dizinin 26 Haziran Pazartesi günü 60. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi, final mi yaptı?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alparslan, Selçuklu’nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza’nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi?

    Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi, final mi yaptı?

    Alparslan, Seferiye’yi ikna edebilecek mi? Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek.

    Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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