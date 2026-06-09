Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'in aşkı belgelendi

Söylentiler, geçtiğimiz hafta diziye veda eden Çankaya'nın rol arkadaşlarıyla paylaştığı fotoğraflarla başladı. Çankaya’nın, Güldiken ile kış aylarında çekilen bir karesine de yer vermesi, aralarında aşk olduğu iddialarını güçlendirmişti.