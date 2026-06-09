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        Haberler Magazin Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'in aşkı belgelendi - Magazin haberleri

        Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'in aşkı belgelendi

        Birlikte tatile çıkan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, sosyal medya paylaşımlarıyla haklarındaki aşk iddialarını doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 19:11 Güncelleme:
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        Aynı dizide rol alan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, bir süredir aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla gündeme geliyordu.

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        Söylentiler, geçtiğimiz hafta diziye veda eden Çankaya'nın rol arkadaşlarıyla paylaştığı fotoğraflarla başladı. Çankaya’nın, Güldiken ile kış aylarında çekilen bir karesine de yer vermesi, aralarında aşk olduğu iddialarını güçlendirmişti.

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        Haklarında çıkan söylentilere uzun süre sessiz kalan çift, birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yaparak ilişkilerini gözler önüne serdi.

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        Alper Çankaya’nın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara Yaren Güldiken’in beyaz kalp emojisiyle yorum yapması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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        #Alper Çankaya
        #Yaren Güldiken
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