Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'in aşkı belgelendi
Birlikte tatile çıkan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, sosyal medya paylaşımlarıyla haklarındaki aşk iddialarını doğruladı
Giriş: 09 Haziran 2026 - 19:11 Güncelleme:
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Aynı dizide rol alan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, bir süredir aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla gündeme geliyordu.
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Söylentiler, geçtiğimiz hafta diziye veda eden Çankaya'nın rol arkadaşlarıyla paylaştığı fotoğraflarla başladı. Çankaya’nın, Güldiken ile kış aylarında çekilen bir karesine de yer vermesi, aralarında aşk olduğu iddialarını güçlendirmişti.
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Haklarında çıkan söylentilere uzun süre sessiz kalan çift, birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yaparak ilişkilerini gözler önüne serdi.