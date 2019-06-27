Yok böyle bir teklif!

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile yollarını ayırmak için 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir araya geldi. Alper'den kendisine kulüp bulmasını ya da alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesini isteyen sarı-lacivertliler, olumsuz yanıt aldı. Taraftarlar bu duruma sosyal medyadan büyük tepki gösterirken Kanarya'dan senelik 1.8 milyon Euro kazanan Alper'in 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

SİVAS'I REDDETMİŞ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'a yaptığı açıklamada Alper'e teklif yaptıklarını söyledi. Çalımbay, "Teklif yaptık ancak Alper, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

6.25 MİLYON EURO'YA GELDİ!

Alper Potuk, 2013-2014 sezonunun başında Eskişehir'den Fenerbahçe'ye 6.25 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Alper'e karşılık olarak Es-Es'e Orhan Şam ve Bienvenu'nün bonservisi de verilmişti.