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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Alper Yılmaz: “Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli” - Basketbol Haberleri

        Alper Yılmaz: “Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli”

        Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:23
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        "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli"
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        Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, Macaristan ile oynayacağı iki grup maçını da kazanarak galibiyet sayısını 3’e çıkartmak istediklerini söyledi.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde ve 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena’da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Avrupa Şampiyonası öncesi maç maç düşünerek hareket ettiklerini söyleyen Yılmaz, “Macaristan ile içeride oynayacağımız maçtan galip geldikten sonra deplasmanda da rakibimize karşı galip gelerek grupta 3 galibiyete ulaşmak istiyoruz. Umuyorum Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyebiliriz ve şubat ayındaki pencerede daha rahat olabiliriz. Biz maç maç gitmek istiyoruz. Öncelikle ilk maçımıza odaklanarak galip gelmek istiyoruz. Umarım hedefimize ulaşabiliriz. Çalışmalarımıza dün akşam itibarıyla başladık. Önümüzde yoğun geçecek 2 günlük bir hazırlık sürecimiz var. Burada oynanacak Euroleague müsabakasından sonra da ekibimize dahil olacak arkadaşlarımız var. Umuyorum hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

        Macaristan’a karşı oynanacak ilk karşılaşmada taraftar desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu aktaran Alper Yılmaz, “Bu salonda milli takım olarak ilk kez seyircinin önüne çıkacağız. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli bu süreçte. Özellikle cuma günü oynayacağımız ilk mücadelede taraftarımızın desteğini arkamıza almak istiyoruz. Onların vereceği destekle de iyi bir basketbol oynayarak kazanacağımızı umuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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