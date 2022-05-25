Geçtiğimiz senelerde çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenen Alperen Duymaz'ın evliliklerinin çalkantıda olduğu iddia ediliyor. İddiaların ardından Alperen Duymaz'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Alperen Duymaz biyografisi hakkında...

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992'de Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı.

2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah Amir" karakterini canlandırdı. Ardından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı. 2020 yılının başında Show TV'de yayınlamaya başlayan Zemheri dizisinde "Ayaz" karakterini canlandırdı. Son olarak 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Son Yaz dizisinde "Akgün Gökalp Taşkın" adlı karakteri canlandırmıştır.

ALPEREN DUYMAZ EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Alperen Duymaz 2020 senesinde çocukluk aşkı öğretmen Kübra Kelkit ile evlenmiştir.