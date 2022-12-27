Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün rüzgarı hız kesmiyor! 25 sayı 11 ribound... - Basketbol haberleri
ABONE OL

Alperen Şengün kariyer maçlarından birini oynadı!

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında takımını galibiyete taşıdı! Milli basketbolcumuz kariyer gecelerinden birini geride bırakırken maç sonunda babasıyla fotoğraf çektirdi. Alperen, babasının ona şans getirdiğini söyledi

NBA'de Alperen Şengün rüzgarı hız kesmiyor! 25 sayı 11 ribound... - Basketbol haberleri
HABERTURK.COM

NBA'de Houston Rockets formasını terleten Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında takımını galibiyete taşıdı! Rockets, rakibini 133-118'lik skorla devirirken Alperen'in performansı da geceye damga vurdu.

32 dakika süre bulan milli basketbolcumuz 25 sayı 11 ribaund ile double double yaptı. 10/12 saha içi isabetiyle yüzde 83'lük oran tutturan Alperen ayrıca 6 asist ve 2 blok yaptı.

DETAY MAÇ SONU ORTAYA ÇIKTI

Houston Rockets'ı galibiyete taşıyan Alperen'in başarılı performansının sırrı da maç sonunda ortaya çıktı. ATT Sports'un muhabiri Vanessa Richardson'ın aktardığına göre Alperen Şengün'ün babası, oğlunu ziyaret etti ve maçı tribünden izledi.

Alperen maç sonunda babasıyla fotoğraf çektirirken bu ziyaretin ona şans getirdiğini söyledi.

JOKIC'E BENZETİLİYOR

Bulls karşısında da 'no-look' paslarına devam eden Alperen'in takım arkadaşlarına yaptığı servisler, sosyal medyada gündeme oturdu.

Oyun stiliyle Nikola Jokic'e benzetilen Alperen'le ilgili konuşan Jokic, rakip oldukları maçın ardından açıklamalar yapmış ve milli basketbolcuya övgüler düzmüştü.

NBA'in en değerli uzunlarından Jokic, "Bence o gerçekten yetenekli. Belki kulağa tuhaf gelebilir, ama bence onun üzerinden daha fazla oynamalılar. Çünkü bazen takım olarak fazla durağan görünüyorlar. Özellikle çok fazla üçlük atmaya odaklandıklarında. Adam yetenekli. Pas veriyor, sırtı dönük oynuyor, çember etrafında iyi bitirici. O sahadayken farklı oyunlar izleyebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dimitris Itoudis: Geri geliyoruz
BASKETBOL "Geri geliyoruz!"
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklama
BASKETBOL "Söz gümüşse sükut altındır"
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 93-90 (uzt.) | MAÇ SONUCU Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maç sonuçları
BASKETBOL F.Bahçe, Efes'i uzatmada devirdi!
Euroleague'de 2022-2023 sezonu istatistik liderleri: Zirvede Anadolu Efes'ten 2 isim
BASKETBOL Euroleague'de istatistik liderleri
Boston Celtics, Bucks'ı Tatum ile yıktı
BASKETBOL Celtics, Bucks'ı Tatum ile yıktı
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? FB Beko Efes maçı kadroları
BASKETBOL FB Beko A.Efes basketbol maçı ne zaman?
Curry'den kötü haber: 2 hafta daha yok
BASKETBOL Curry'den kötü haber!
Galatasaray Nef - Türk Telekom: 106-100 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL G.Saray uzatmada kazandı!
Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı!
BASKETBOL Luka Doncic'ten 50 sayı!
Anadolu Efes: 88 - Panathinaikos: 69 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes, Pana'yı farklı devirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.