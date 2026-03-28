        Alperen Şengün'den galibiyete 14 sayılık katkı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den galibiyete 14 sayılık katkı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-109 yendi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 1 top çalma, 2 blokla galibiyete katkıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Alperen'den galibiyete 14 sayılık katkı!

        FedExForum'da oynanan maçta Kevin Durant 25 sayı, 10 asist, Jabari Smith Jr. 21 sayı, 16 ribauntla oynarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 1 top çalma, 2 blokla galibiyete katkıda bulundu.

        Grizzlies'ta Olivier-Maxence Prosper, 31 sayı, 7 ribauntla en skorer isim oldu. GG Jackson ve Javon Small'un 14'er sayısı ev sahibi ekibin son 14 maçta 13. mağlubiyetini almasını önleyemedi.

        DONCIC'TEN 41 SAYI

        Deplasmanda Los Angeles Lakers'a 116-99 yenilen Brooklyn Nets, üst üste 10. mağlubiyetini yaşadı.

        Lakers'ta Luka Doncic, 41 sayı, 8 ribauntla takıma liderlik ederken, bu sezon 40 sayı barajına ulaştığı 15. maçını oynadı. Austin Reaves 26 sayı, 8 ribaunt, LeBron James 14 sayı, 8 asist kaydetti.

        LeBron James, ikinci çeyrekte oğlu Bronny’nin üçlüğünde NBA tarihindeki ilk baba-oğul asistini yaptı.

        Nets'te ise Josh Minott 18 sayı, 6 ribaunt, Nic Claxton ve Ziaire Williams, 16’şar sayıyla maçı tamamladı.

        (DHA) Ankara'da sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı

