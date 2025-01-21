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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün NBA tarihine geçti! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün NBA tarihine geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist kaydettiği maçta Detroit Pistons'a 107-96 mağlup oldu. Milli basketbolcumuz Alperen, NBA tarihinde 2 bin ribaund, bin asist barajını aşan en genç üçüncü oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:46
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        Alperen Şengün NBA tarihine geçti!
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        NBA'de 8 maç yapıldı. Pelicans konuk ettiği Jazz'ı 4 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

        Pelicans'ta CJ McCollum, 45 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

        Jazz'da Keyonte George 23 sayı, Isaiah Collier ise 20 sayı kaydetti.

        ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ!

        Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist kaydettiği maçta Detroit Pistons'a 107-96 mağlup oldu.

        Alperen, dördüncü asisti ile NBA kariyerindeki bininci asistini yaptı. 22 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 bin ribaund ve bin asist barajını geçti. Alperen, böylece NBA tarihinde bu başarıyı gösteren en genç üçüncü oyuncu oldu.

        NBA'de 2 bin ribaund, bin asist barajını en genç yaşta geçen oyuncu Lebron James. James'in ardından bu başarıyı yakalayan isim ise Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokoumnpo oldu.

        Pistons'ta Cade Cunningham attığı 32 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Rockets'ta Fred VanVleet 20 sayı, Jalen Green ise 19 sayı attı.

        Sonuçlar:

        Golden State Warriors-Boston Celtics: 85-125

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        New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 123-119 (uzatmalarda)

        Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 99-112

        Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-92

        New York Knicks-Atlanta Hawks: 119-110

        Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 108-106

        Houston Rockets-Detroit Pistons: 96-107

        Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 110-105

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