        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün, Rockets'a galibiyeti getirdi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün, Rockets'a galibiyeti getirdi!

        NBA'de gecenin yıldızları Türk oyuncular oldu. Alperen Şengün etkileyici performansıyla Rockets'ı galibiyete taşırken, Adem Bona'nın "double-double" yaptığı maçta ise 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.

        Giriş: 21.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:32
        Alperen Şengün, Rockets'a galibiyeti getirdi!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"lık performansı bir asistle kaçırdığı maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-106 mağlup etti.

        Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.

        Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

        ADEM BONA'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

        Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.

        76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 11 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla "double-double" yaptı. 76ers'ta VJ Edgecomb ise 25 sayı attı.

        Maçı kazanan Suns'ta Devin Booker, 27 sayı kaydetti.

