        Alperen Şengün: Ülkemle gurur duyuyorum! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün: Ülkemle gurur duyuyorum!

        Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilmesi hakkında konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 09:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:48
        Alperen Şengün: Ülkemle gurur duyuyorum!
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, Türkiye'ye güzel haberler vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Houston Rockets Antreman Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmesinin Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti.

        Alperen Şengün, "Son dönemde Türkiye'de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Ülkesiyle gurur duyduğunu vurgulayan milli basketbolcu, "Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum. Ve bu çok güzel, dostum." şeklinde konuştu.

        Bu sezon NBA'de forma giydiği 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

        Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okul müdürü makam odasını koridora taşıdı

        ANKARA'nın Sincan ilçesindeki Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse (46), öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için makam odasını koridora taşıdı.   Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, göreve başladığı 2022 yılından itibaren öğrencilerin motivasyonlarını art...
