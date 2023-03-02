NBA’de normal sezon heyecanı 9 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı ikincisi Memphis Grizzlies deplasmanda mücadele ettiği konferans sonuncusu Houston Rockets’ı 113-99’luk skorla yendi. Memphis’te 30 sayı 9 ribaund ve 6 asistle oynayan Desmond Bane, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Konuk ekipte Ja Morant 20 sayı ve 7 asistle, Jaren Jackson Jr. da 17 sayı ve 4 ribaund ile oynadı. Houston’da ise Jalen Green 20 ve Kenyon Martin Jr da 19 sayı ile müsabakayı tamamladı. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Alperen Şengün 31 dakika 23 saniye parkede kaldığı karşılaşmada 11 sayı, 8 ribaund ve 5 asist üretti. Bu sonuçla Memphis 38. galibiyetini elde ederken, üst üste 11. maçından da mağlubiyetle ayrılan Houston bu sezonki 49. yenilgisini aldı.