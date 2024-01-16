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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 19 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 19 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

        NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Philadelphia 76ers'a 124-115 yenilirken, Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 19 sayı, 9 ribauntluk performansı takımına yetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:55
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        Alperen'in 19 sayısı Houston'a yetmedi
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Türk basketbolcu Furkan Korkmaz'ın oynadığı Philadelphia 76ers'a 124-115 yenildi.

        Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün'ün, Philadelphia 76ers karşısındaki performansı galibiyete yetmedi. Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 2 blok, 1 top çalma ile maçı tamamladı.

        Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 41 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

        76ers'ta Furkan Korkmaz, 2 sayı ile maçı tamamladı.

        JAZZ'DAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

        Utah Jazz, Indiana Pacers'ı 132-105 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

        Jazz'da Lauri Markkanen 32 sayı ve 10 ribauntla oynarken Collin Sexton kendisi adına sezonun en yüksek sayısı olan 30 sayıyla oynadı.

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        Pacers'ta Buddy Hield ve Andrew Nembhard, 14'er sayı ile maçı tamamlandı.

        IRVING VE HARDAWAY'DEN 83 SAYI

        Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-120 yendi.

        Maçı kazanan Mavericks'te Kyrie Irving, 42 sayı atarken Tim Hardaway 41 sayıyla NBA kariyeri rekorunu kırdı.

        Mavericks'te Luka Doncic, sakatlığı nedeniyle maçta oynamadı.

        CEDİ'DEN 3 SAYI

        Atlanta Hawks, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 109-99 mağlup etti. Hawks'ta Trae Young, 36 sayı atarak NBA kariyerinde 10 bin sayı barajını geçti.

        Spurs'ta Victor Wembanyama 26 sayı, Jeremy Sochan ise 23 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

        Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 3 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

        SONUÇLAR:

        Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 109-99

        New York Knicks-Orlando Magic: 94-98

        Washington Wizards-Detroit Pistons: 117-129

        Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-120

        Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 124-115

        Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 116-107

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        Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 109-91

        Brooklyn Nets-Miami Heat: 95-96 (uzatmalarda)

        Toronto Raptors-Boston Celtics: 96-105

        Utah Jazz-Indiana Pacers: 132-105

        Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 112-105

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