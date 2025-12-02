Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asisti Houston Rockets'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk performansına rağmen Utah Jazz'a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.

Utah'taki Delta Center'da oynanan maçta Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok, 2 top çalma ile "triple-double" yapma şansını az farkla kaçırdı. Alperen'in bu performansı takımına galibiyeti getirmeye yetmezken, Rockets'ta Kevin Durant 32 sayı attı.

Geceyi galibiyetle kapatan Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen 29, Keyonte George ise 28 sayı ile öne çıkan isimlerdi.

SUNS, LAKERS'IN 7 MAÇLIK SERİSİNİ SONLANDIRDI Phoenix Suns deplasmanda Los Angeles Lakers karşısında elde ettiği 125-108'lik skorla rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. REKLAM Suns'ta Dillon Brooks 33, Collin Gillespie ise 28 sayı attı. Lakers'ta ise Luka Doncic'in 38 sayı ve 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.