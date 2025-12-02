Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asisti Houston Rockets'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asisti Houston Rockets'a yetmedi!

        NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'a 133-125 mağlup oldu. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 31 sayı, 8 ribaunt, 14 asistlik müthiş performansı yenilgiyi engelleyemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen'in 31 sayı, 14 asisti yetmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk performansına rağmen Utah Jazz'a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.

        Utah'taki Delta Center'da oynanan maçta Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok, 2 top çalma ile "triple-double" yapma şansını az farkla kaçırdı. Alperen'in bu performansı takımına galibiyeti getirmeye yetmezken, Rockets'ta Kevin Durant 32 sayı attı.

        Geceyi galibiyetle kapatan Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen 29, Keyonte George ise 28 sayı ile öne çıkan isimlerdi.

        SUNS, LAKERS'IN 7 MAÇLIK SERİSİNİ SONLANDIRDI

        Phoenix Suns deplasmanda Los Angeles Lakers karşısında elde ettiği 125-108'lik skorla rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

        REKLAM

        Suns'ta Dillon Brooks 33, Collin Gillespie ise 28 sayı attı.

        Lakers'ta ise Luka Doncic'in 38 sayı ve 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        MITCHELL'DAN 43 SAYI

        Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-119 yendi.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 43 sayı atarak galibiyette önemli rol oynarken Jaylon Tyson, 27 sayı, 11 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

        Pacers'ta Pascal Siakam 26 sayı, Andrew Nembhard ise 21 sayı kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek