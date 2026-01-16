Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi!

Kağıthane'de ısınmak için girdiği otomobilde ölü bulunmuştu kimliği belirlendi; kirasını ödemeyince evden çıkarılmış

KAĞITHANE'de soğuk havadan korunmak için tamirhane önünde bulunan otomobile giren kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kişinin Cemal Ertürk (66) olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk'ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. (DHA)