Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi!

        Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Houston Rockets'a yetmedi; Oklahoma City Thunder, Toyota Center'daki mücadelede 111-91 kazanarak galibiyet serisini beşe çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Houston Rockets'ı 111-91 mağlup etti.

        Toyota Center'da oynanan ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 20, Chet Holmgren'in 18, kenardan gelen Ajay Mitchell'ın 17 sayılık katkı verdiği maçta Thunder, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

        Kevin Durant'in 19 sayıyla liderlik ettiği Rockets'ta Jabari Smith Jr. 17 sayı, 10 ribaunt, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı. Durant, 5 üçlük atışında da isabet bulamadı.

        HORNETS, DEPLASMANDA LAKERS'I FARKLI MAĞLUP ETTİ

        LaMelo Ball'un 9 üç sayılık isabetle kariyer rekorunu egale ettiği maçta Charlotte Hornets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 135-117 mağlup etti.

        Hornets'ta Ball 30 sayı, 11 asist, 6 ribauntla en skorer oyuncu olurken, Brandon Miller 26, Miles Bridges 25, çaylak Kon Knueppel 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

        Luka Doncic'in 39 sayı, 4 asist, 3 ribaunt kaydettiği Lakers'ta ise LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt, Jake LaRavia 18 sayıyla maçı tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de ısınmak için girdiği otomobilde ölü bulunmuştu kimliği belirlendi; kirasını ödemeyince evden çıkarılmış

        KAĞITHANE'de soğuk havadan korunmak için tamirhane önünde bulunan otomobile giren kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kişinin Cemal Ertürk (66) olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk'ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi