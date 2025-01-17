Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi!

NBA'de 5 maç yapıldı. Rockets, konuk olduğu Kings'e 5 sayı farkla yenildi.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 21 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı ama bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Kings'te DeMar DeRozan, 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Malik Monk da 26 sayı attı.