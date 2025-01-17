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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'e 132-127 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:29
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        Alperen'in 'double-double'ı Houston'a yetmedi!
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        NBA'de 5 maç yapıldı. Rockets, konuk olduğu Kings'e 5 sayı farkla yenildi.

        Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 21 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı ama bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Kings'te DeMar DeRozan, 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Malik Monk da 26 sayı attı.

        SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 40 SAYI

        Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 134-114 yendi.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

        Bu sonuçla birlikte Batı Konferansı lideri Thunder ve Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ın bu sezon 34'er galibiyet, 6'şar mağlubiyeti bulunuyor.

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        Cavaliers'ta Darius Garland, 20 sayı kaydetmesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

        Sonuçlar:

        Detroit Pistons-Indiana Pacers: 100-111

        Washington Wizards-Phoenix Suns: 123-130

        Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 134-114

        Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 89-118

        Sacramento Kings-Houston Rockets: 132-127

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