        Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi

        Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi

        NBA'de New Orleans Pelicans, Houston Rockets'ı 25 sayı geriye düştüğü maçta uzatmada 133-128 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribauntluk 'double-double' performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:57
        Alperen'in 'double-double'ı Houston'a yetmedi
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, uzatmada Houston Rockets'ı 133-128 mağlup ederken Alperen Şengün'ün triple-double'a yaklaşan performansı takımının mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

        Smoothie King Center'da oynanan maçın üçüncü çeyreğinde 25 sayı geriye düşen Pelicans, 2002-03 sezonundan bu yana tarihinin en büyük geri dönüşünü yaparak bu sezon 6. galibiyetini elde etti.

        Saddiq Bey'in 29 sayıyla oynadığı ev sahibi ekipte, Trey Murphy 27 sayı, Herb Jones 18 sayı, 8 top çalma, çaylak Derik Queen 16 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla galibiyete katkıda bulundu.

        Kevin Durant'in 32 sayıyla en skorer isim olduğu Rockets'ta, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle "double double" yaptı.

        JOKIC REKOR KIRDI, NUGGETS KAZANDI

        Nikola Jokic'in 23 sayı, 13 asist, 11 ribauntla bu sezon 13. kez "triple double" yaptığı maçta Denver Nuggets, Orlando Magic'i 126-115 mağlup etti.

        Kariyerinde 5 bin 660 asisti bulunan Kareem Abdul-Jabbar'ı geçen Jokic, NBA'de en çok asist yapan pivot oyuncu oldu.

        Jamal Murray'nin 32 sayıyla en skorer isim olduğu Nuggets'ta, Cameron Johnson 19 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

        Paolo Banchero'nun 26 sayı, 16 ribaunt ,10 asistle "triple double" yaptığı Magic'te, Wendell Carter Jr. 26, Anthony Black 22 sayıyla maçı tamamladı.

        DONCIC'TEN JAZZ POTASINA 45 SAYI

        Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı, 14 asist, 11 ribauntluk performans sergilediği maçta Utah Jazz'ı 143-135 yendi.

        Lakers'ta LeBron James, 28 sayı, 10 asist, Marcus Smart 17, Jaxson Hayes 16 sayı kaydetti.

        En skorer oyuncusu Lauri Markkanen'den yoksun mücadele eden Jazz'da, Keyonte George 34 sayı atarken, üst üste üçüncü maçında 30 sayı üzerine çıktı. Ace Bailey 19, Isaiah Collier 18 sayı, 13 asistle parkeden ayrıldı.

