Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün double double performansı, Houston'un elenmesini engelleyemedi

        Alperen Şengün'ün double double performansı, Houston'un elenmesini engelleyemedi

        NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, deplasmanda Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı 98-78 mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 11 ribaund, 1 asist ve 2 blokla oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 17:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen'in 'double double'ı' Houston'a yetmedi!

        NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Los Angeles Lakers, konuk olduğu Houston Rockets'ı98-78'lik skorla yenerek seride durumu 4-2 ve yaptı ve yarı finale çıktı.

        Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 11 ribaund, 2 blok ve 1 asistle oynarken, Amen Thompson 18 sayı ve Tari Eason da 14 sayı kaydetti.

        Lakers'ta ise LeBron James 28 sayı ve Rui Hachimura 21 sayıyla müsabakayı tamamladı. Los Angeles Lakers yarı finalde Oklahoma City Thunder ile mücadele edecek.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Batı Konferansı:

        Houston Rockets (2): 78 - Los Angeles Lakers (4): 98

        Doğu Konferansı:

        Orlando Magic (3): 79 -Detroit Pistons: 93 (3)

        Toronto Raptors (3): 112 - Cleveland Cavaliers (3): 110

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde bariyerlerle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
