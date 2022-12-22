Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı karşılaşmada Orlando Magic'e 116-110 yenildi.

Alperen Şengün'ün

NBA'e 11 maçla devam edildi. Alperen Şengün, Rockets'ın evinde Magic'e kaybettiği mücadelede ilk 5'te sahaya çıkarak yaklaşık 32 dakika süre aldı ve 13 sayı, 12 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Kevin Porter Jr 31, Jalen Green 21 sayı attı.

Son 8 maçta 7. kez kazanan ve 12 galibiyete ulaşan Magic'te Paolo Banchero 23 sayı, 13 ribauntla ön plana çıktı. Franz Wagner 25 ve Cole Anthony 15 sayılık katkı sağladı.

Cavaliers, Bucks engelini aştı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Milwaukee Bucks'ı 114-106 mağlup etti.

Üst üste 5 olmak üzere 22. galibiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 36, Darius Garland 23, Jarrett Allen 19 sayı kaydetti. Cedi Osman ise 17 dakika oynadığı mücadeleyi 6 sayı 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Doğu Konferansı lideri Bucks'ta yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun 45 sayı, 14 ribaunt, 4 asistlik performansı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

Nets, rekor ilk yarı performansıyla kazandı

Brooklyn Nets, ilk devrede rekor kırdığı skor performansıyla Golden State Warriors'ı 143-113 yendi.

İlk yarıda 91 sayı atan ev sahibi Nets, bu alanda takım rekoru kırdı. Ayrıca Nets, 1990'da Denver Nuggets'a 107 sayı atan Phoenix Suns ve 2018'de Chicago Bulls potasına 92 sayı gönderen Warriors'ın ardından bir NBA maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan üçüncü takım oldu.

Bu sezon 20. galibiyetini elde eden Nets'te Warriors'a karşı 9 oyuncu çift haneli sayıya ulaştı. Kevin Durant 23, Edmond Sumner 16 ve Royce O'Neale 14 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

Andrew Wiggins, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın oynamadığı Warriors'ta James Wiseman'ın 30, Patrick Baldwin Jr ve Moses Moody'nin 17'şer sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 114-106

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 113-93

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 108-110

Boston Celtics-Indiana Pacers: 112-117

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 143-113

New York Knicks-Toronto Raptors: 106-113

Houston Rockets-Orlando Magic: 110-116

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 99-104

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 101-98

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 134-120

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 126-105

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?
FUTBOL Sporda GOAT kelimesi nedir?
Obradovic'ten Fenerbahçe Beko'ya ziyaret
BASKETBOL Obradovic'ten Fenerbahçe'ye ziyaret
TOFAŞ: 77 - UCAM Murcia: 87 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL TOFAŞ evinde kaybetti
Pınar Karşıyaka, AEK'e yenilse de play-in'e kaldı
BASKETBOL Pınar Karşıyaka play-in'e kaldı
Fenerbahçe Alagöz Holding: 83 - Tango Bourges Basket: 64 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Alagöz Holding evinde farklı
Bakan Kasapoğlu: Sadece bu ay içinde beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de açacağız
FUTBOL '' Beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de ...
THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı | Euroleague haftanın programı
BASKETBOL THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı
NBA'de Nuggets, Grizzlies'i yenerek Batı Konferansı liderliğine yükseldi
BASKETBOL Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi
Legia Varşova - Galatasaray Nef: 76-90 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
Darüşşafaka - Hapoel Bank Yahav: 69-92 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Daçka tur umudunu play-in'e bıraktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.