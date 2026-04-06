Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Spor Toto 3. Lig Alt liglerde play-off tarihleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Alt liglerde play-off tarihleri belli oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihlerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 13:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbolda Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde play-off programı şu şekilde:

        1. LİG

        1. tur: 7 Mayıs Perşembe

        2. tur ilk maç: 11 Mayıs Pazartesi

        2. tur rövanş maçı: 15 Mayıs Cuma

        Final: 22 Mayıs Cuma

        2. LİG

        1. tur ilk maçlar: 30 Nisan Perşembe

        1. tur rövanş maçları: 4 Mayıs Pazartesi

        Kırmızı Grup finali: 9 Mayıs Cumartesi

        Beyaz Grup finali: 10 Mayıs Pazar

        3. LİG

        1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçlar: 23 Nisan Perşembe

        3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçlar: 24 Nisan Cuma

        1. Grup ve 2. Grup 1. tur rövanş maçları: 27 Nisan Pazartesi

        3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları: 28 Nisan Salı

        2. tur ilk maçlar: 4 Mayıs Pazartesi

        2. tur rövanş maçları: 8 Mayıs Cuma

        1-2. Grup finali: 14 Mayıs Perşembe

        3-4. Grup finali: 15 Mayıs Cuma

