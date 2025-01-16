Altay 111'inci yılını kutluyor!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, kulübün kuruluşunun 111'inci yılının kutlamalarına başladı. Siyah-beyazlılar kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

Altyapı sporcularının ve camiadan isimlerin katıldığı törende Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral ve Altyapı Başkanı Cemil Has, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Altay Başkanı Süleyman Özkaral, "Kuva-yi Milliye hareketinin ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının kulübü olan Altay ülkemizin ortak değeridir. Tüm camiamızı birlik ve beraberliğe davet ediyorum" diye konuştu.