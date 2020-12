Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, içinde bulunduğumuz sezon, hedefleri ve yaşadıklarıyla ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Altay'ın sözlerinden satır başları şöyle:

“DENİZLİSPOR MAÇI ÖNCESİNDE HEPİMİZDE BİRİKMİŞLİK VARDI”

O maç öncesinde biraz birikmişlik vardı. Penaltıyı kurtardıktan sonra da enerji patlaması yaşadım. Denizlispor maçında aldığımız üç puan bizim için çok önemliydi. Farklı bir sonuçta çok farklı rüzgarlar esebilirdi. Biz de bunun bilincinde sahaya çıktık. Hatta Denizlispor maçından önce bu maçın önemini anlatmak için Gökhan Gönül ağabey tüm futbolcuları toplayıp bizlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bizim için önem derecesi bu kadar yüksek bir maça penaltı kurtarışı ve performansımla katkı sağladığım için de apayrı bir mutluluk yaşıyorum fakat önemli olan bu performansı sürekli hale getirmek… Bunu başarmak için de iyi veya kötü geçen bir maçın ardından ertesi antrenmanda yine yüksek konsantrasyon ile çok çalışmak ve bir sonraki maça da aynı şekilde hazırlanmak. Bu da başarıyı getirecektir.

“MAÇLAR OYNANMADAN ORTALIĞI KIZIŞTIRMANIN HİÇBİR MANTIĞI YOK”

Denizlispor’un maç öncesinde yaptığı paylaşım doğru değildi. Daha maçlar oynanmadan ortamı bu tarz şeylerle kızıştırmanın hiçbir mantığı yok. Dolayısıyla biz de ekstra motive olduk ve 3 puanı alarak bu maçı da geride bıraktık.

“BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YEDİĞİMİZ İKİNCİ GOL BİZİ TAKIM OLARAK DÜŞÜRDÜ”

Bireysel olarak konsantrasyon eksikliği yaşadığımı düşünmüyorum. Maçın henüz başında yediğimiz gol enerjimizi sürdürülebilir hale çıkarmamızı zorlaştırdı. Golü yedikten sonra önümüze bakıp devam ettik ama yediğimiz ikinci gol konsantrasyon eksikliğinden yediğimiz için gol, çok boş bir kafa vuruşuyla, müsait bir pozisyonda golü yedik. O gol bizi takım olarak düşürdü. Oyuna ortak olma şansımız vardı fakat o maç maalesef böyle bitti. O haftadan ders aldık ve artık yere daha sağlam basıyoruz. Kaybedilen maçların aldından ders almak ve geleceğe daha emin adımlarla bakmak çok önemli. Biz Fenerbahçe’yiz kötü giden bir maçın ardından da iyi sonuç alınan bir maçın ardından da bir sonraki haftaya başımız dik ve en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız.

“BENİ ELEŞTİRENLERE ASLA KIZMIYORUM”

Yapılan eleştirilere kızmıyorum. 7’den 70’e herkesin elinde telefon var. Dolayısıyla herkes istediği yorumu istediği şekilde düşünerek veya düşünemeyerek yapabiliyor. Bu yüzden bir hafta kaybediyoruz ve o maçın ardından çıkan yorumlar, ertesi hafta iyi oynayıp ve kazandığımız hafta çıkan yorumlar ikisi de farklı dünyalar… Buradan aslında durumu anlayabilmek gerekiyor. Dolayısıyla iyi geçen de olsa kötü geçen de olsa bir maçın ardından konsantrasyonumuzu bozmadan, yorumlara eleştirilere bakmadan gelecek haftaya hazırlanmalıyız. Her haftaya ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Her hafta yeni bir maç yeni bir senaryo…

“SOSYAL MEDYAYLA ÇOK FAZLA İLGİLENMİYORUM”

Çok fazla sosyal medyaya bakmıyorum. Sosyal medya hesaplarım var ama aktif kullanmıyorum. Çok içli dışlı olduğum bir mecra değil.

“KALECİLERİN LİDER VASIFLI OLMASI GEREKİYOR”

Bu sene tecrübeli ve benden yaşça büyük defans oyuncularıyla oynuyorum. Hepsiyle saha içindeki iletişimimin iyi olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncuyum ve genç olmanın avantajı da var dezavantajı da var. Fakat ben daha çok saha içindeyken avantajlarını görüyorum. Kaleciler en geriden oyunu çok iyi gördüğü için takımı yönlendiren isimler olması gerekiyor. Kaleciler aynı zamanda lider vasıflı da olması gerekiyor. Bunun için illa kaptan olmana gerek yok. Ben Ankaragücü’nde çok genç yaşta kaptanlık yaptım. Orada da burada olduğu gibi benden yaşça çok büyük isimler vardı. Sahaya çıktığımızda herkesin yaşı da başı da ırkı da birdir.

“POZİSYONUN OFSAYT OLDUĞUNU BİLE BİLE DEVAM ETMESİ DUYGU KARMAŞASI YAŞATIYOR”

Evet artık futbolda Video Yardımcı Hakem uygulaması var ve direkt olarak gollere de bu durum etki ediyor. Özellikle yenilen gollerden sonra eğer ofsayt bayrağı kalkıyorsa bu durum bizlerde bir kızgınlık yaratıyor. Çünkü ben ofsaytı önceden görüyorum ama kurallar gereği hakemler son ana kadar pozisyonu oynatmayı ve bayrağı bekletmesi gerekiyor. Vermeme ihtimallerine karşılık, ofsayt olduğunu görüyorsun ama oyun devam ediyor. O yüzden ofsayt olduğunu bile bile konsantrasyonunu bozmadan devam etmeye çalışıyorsun. Sonra bayrak kalktığında ve ofsayt verildiğinde duygusal bir karmaşıklığa hepimizde yol açıyor.

“BİRE BİR POZİSYONLARDA AYAKTA KALMAK BU İŞİN SIRRI”

Milosevic ile bire bir kalmıştık. Oyuncunun pozisyonu gol atmaya müsaitti. Fakat bu tarz bire bir pozisyonlarda ayakta kalmak gerekiyor. Ayakta kaldığın zaman bire birde rakip oyuncuların hem açısı kapanıyor hem de kaleyi iyi göremiyorlar ve vuruş yaparken zorlanıyorlar. Bu yüzden bire birlerde yaptığımı kurtarışları buna bağlıyorum. Söylediğim gibi bire bir kalıyorsan; ayakta kalmak bu işin sırrı…

“YILLAR ÖNCESİNDEN BU GÜNLERE GELECEĞİMİ DÜŞÜNEREK PROFESYONEL DESTEK ALDIM”

Fenerbahçe’ye gelmeden önce bu günleri düşünerek yıllar öncesinde profesyonel destek almaya başladım. Yaşayacaklarımı ön görerek yaptığım çalışmalar bugün özelinde benim daha rahat bir şekilde hareket etmemi sağlıyor. Yıllar öncesinden bu günlere gelebileceğimi düşünerek ve hayal ederek gerekli çalışmalarımı ve hazırlıklarımı yaptım. Bu yüzden de başıma gelen her şeyi çok rahatlıkla yönetebiliyorum. Bundan sonra da Fenerbahçemizde yaşayabileceğimiz şeyler doğrultusunda profesyonel destek alıp geleceğimi de hazırlayarak kariyerime devam etmek istiyorum.

“FENERBAHÇE ÇOK ZOR BİR CAMİA VE GENÇ YAŞTA KALEYE GEÇMEK KOLAY BİR İŞ DEĞİL”

Fenerbahçe çok zor bir camia… Türkiye’de futbol oynamak ve genç yaşta kaleye geçmek çok kolay işler değil. Sadece fizik gücü değil mental olarak da çok güçlü kalmalısın. Hatta mental gücün fizik gücünden çok daha fazla olmalı ki uzun senelerce bu seviyelerde psikolojik olarak kalabilelim. Hem fiziken hem de mentalite olarak kendimi en iyi seviyede geliştirmeye devam edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

“PENALTI ATIŞLARINDA AYAĞIN ÇİZGİDE OLMASI KALECİLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR”

Penaltı atışlarında ayağımızın çizgide olma zorunluluğu beni bir kaleci olarak zorluyor çünkü kalenin içine girmene de izin vermiyorlar hal böyle olunca da kurtarış şansımız epey azalıyor ama buna rağmen bu sezon iki penaltı kurtardım. Geçen sene Göztepe maçında bu kuralın mağduru olmuştuk. Penaltıyı kurtardım ve ardından gol attık ve pozisyona VAR’da bakıldı. Belki gol olmasaydı o pozisyon iptal edilmeyecekti. Bu kural kalecileri zorluyor mu? Bence zorluyor çünkü penaltı esnasında bir adım öne gidersen kurtarma şansın yükseliyor. Ama kuralları iyice beyne enjekte edip bu kural ışığında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir süreden sonra da penaltı atışında bir bakıyorsun tek ayağın otomatik olarak kalede kalıyor…

“SAHAYA MAÇIN KAHRAMANI OLMAK İÇİN ÇIKMIYORUM”

Hiçbir maça ‘kahraman olmak’ düşüncesiyle çıkmıyorum. Kahramanlık yapmak üç puanı getirmiyor. Kahraman olacağım diye bir işe girişmek çok kötü sonuçlar doğurabilir. İşimi en iyi şekilde yapmak için maçlara hazırlanıyorum. Penaltı olduğunda ve kurtardığında, takıma ekstra katkı sağladığında, farkındalık yaratıyorsun. Herkes seni fark ettiriyor. Bu da his olarak insana kendisini çok iyi hissettiriyor. Fenerbahçe bir maçı eğer benim kurtarışlarımla kazanıyorsa; çok gururlanıyorum.

“ÜST DÜZEY KALECİ OLMAK İSTİYORSAN; KALECİ ANTRENÖRLERİNİ DİNLEMEK ZORUNDASIN”

Her kaleci antrenörünün kendine has tarzları var. Fenerbahçe’de ilk Alper Boğuşlu ile çalıştım. Ardından Knoop geldi. Şimdi de Kraft ile çalışıyoruz. Üç kaleci antrenörünün de kendine has tarzları var. Antrenman stilleri de birbirinden farklı. Aslında bu kaleci değişimleri benim için iyi bir tecrübe oldu çünkü hepsinden değişik değişik kazanımlar elde ettim. Dezavantaj gibi gözükürken; ben bunu avantaja çevirdim ve kendimi geliştirdim. Kaleci antrenörlerinden aldığın her şey sana ‘Kendin olma’ fırsatı tanıyor. Kendini de tanıyorsun. Özelliklerini de biliyorsun. Kaleci antrenörlerimizin bana söylediği her şeyi antrenmanlardan sonra da düşünüyorum. Maçlar içinde de uygulamaya çalışıyorum. Eğer üst düzey bir kaleci olmak istiyorsan; kaleci antrenörlerinin söylediklerini çok iyi dinlemen gerekiyor. Antrenörlerin gösterdiği uygulamalı çalışmalar da gelişimi çok etkiliyor.

“BÜYÜK KULÜPLERDE GENÇ OYUNCULARIN HATASINI TOLERE EDELİM DİYE BİR ŞEY OLMAZ”

Ben öyle bir algı yaratmışım ki yaşımın kaç olduğunu unutuyorlar ve düşünmeden yorum yapıyorlar. Geçen sene geldiğimden beri bu takımda oynuyorum. Şu anda ilk geldiğim güne göre tecrübe edinmiş durumdayım. Burası Fenerbahçe. Genç bir oyuncuya fırsat verelim, hata yaparsa tolere edelim gibi bir durum böylesine büyük camialarda olmaz. Bunun farkındayım ve bilincindeyim. İnsanların senden beklentisi sürekli olarak iyi olman ve performans olarak en yüksekte kalmandır. Beklentiyi karşılamak için saha içi ve saha dışı duruşumla çalışmalarımı devam ediyorum. Bu baskı güzel bir şey. Beni daha da motive ediyor. Fakat bazen de eleştiri yaparken; yaşımıza, nereden geldiğimize, neler yaptığımıza da dikkat etmek gerekiyor. Mevcut duruma nerelerden geldiğimize ve gelişimimize de yorum yaparken düşünmek gerekiyor.

“ŞAMPİYONLUĞA PERFORMANSIMLA KATKI SAĞLARSAM GURUR DUYARIM”

Şampiyonluğu getirecek olan sadece kaleciler değildir. Şampiyon olmak istiyorsak; tüm takım olarak maksimum performansla oynamak zorundayız. Evet, kalecilerin performansı şampiyonluk yolunda etkili olabiliyor. Bizlerin ne yaptığı bu sebeple kilit rol olabiliyor. Fenerbahçemizin çıkarları doğrultusunda elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Geçen sene de bu şekilde düşünüyordum. Tabii ki şampiyonluğa da ekstra katkı sağlarsam; ne mutlu bana…

“A MİLLİ TAKIM FORMASI ELBET BİR GÜN BANA GELECEK”

Ben Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mevcut durumda oynayan birinci kalecisiyim. Bu yüzden her zaman A Milli Takım için hazır vaziyetteyim. Milli takımda karar veren hocalarımız var. Onlar ne düşünüyor ve kafalarındaki plan ne bu önemli. Bizim de bu planda yer alabilmemiz için o plana uygun yeteneklerde olmammız gerkeiyor diye düşünüyorum. A Milli takım için her zaman hazırım. O forma bana ne zaman gelirse de ben elimden geleni yapmaya hazırım. Kaleci sakatlığından dolayı son iki A milli takım kampına gittim. Ne oursa olsun orası A Milli Takım’dır doğru veya yanlış bütün kararlar ve düşünceler bir kenara. Ben her türlü alınan karardan sonra da pozitif düşünmeye çalışıyorum. Ben çalışmaya devam edeceğim. Çalışmaya devam edeceğim. Öyle ya da böyle ben bu seviyede olduğum sürece; A Milli Takım forması elbet bir gün dönüp dolaşıp bana gelecek. Buna inanıyorum.

“DİKSİYON EĞİTİMİ ALDIM”

Yıllarca önce diksiyon eğitimi aldım. Yaşımız gençken bizimle çok fazla röportaj yapmıyorlardı ama ben bugünleri düşünerek mikrofon uzatıldığında ya da kalabalık bir ortamda veya doğru konuşulması gereken ortamda, doğru ve anlaşılır konuşmak adına geçmiş yıllarda diksiyon dersi aldım. Bu durum bana kalırsa her insan için önemli…

“DERBİLERDE KAZANINCA 3 PUANDAN FAZLASINI VERMİYORLAR”

Ben kaybettiğimiz her maçtan sonra çok üzülüyorum. Gece rahat uyuyamıyorum. Mutlu olamıyorsun. Çevrendeki insanlara yansıtıyorsun. Fenerbahçe’yi çok fazla benimsediğim için kötü bir sonuçta ve durumda bu senin hayatını tamamen etkiliyor. Derbi mağlubiyeti veya başka bir maç. Ben hiçbir takımı birbirinden ayırmıyorum. Tabii ki derbi havası farklı oluyor ama Beşiktaş maçı da maç, Denizlispor maçı da maç. Derbilerde kazanınca 3 puandan fazlasını vermiyorlar.

AVRUPA LİGLERİNDEN BİR DEFANS DÖRTLÜSÜ KUR DESEK, KİMLERİ SEÇERSİN?

Biraz zor oldu bu soru… İsim isim söylemeyelim. Ben kaleciyim. Yurt dışında iyi bir oyuncu söylediğimde gelip benim önümde oynamayacak. Mevcut takımımdaki stoperlerin hepsi birbirinden değerli ve yetenekli oyuncular. Yurt dışındaki iyi stoperlerde gözüm yok. Güncel oyuncuların üzerinde gözlerim.

KONSOL OYUNLARIYLA ARAN NASIL? FIFA’DA SANA VERİLEN REYTİNGİ YETERLİ BULUYOR MUSUN?

FIFA oynuyorum. Oytun ile tesiste oynuyoruz. Evde de ev arkadaşlımla zaman zaman oynadığım oluyor. FIFA’da bana verilen reytinglerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Henüz FIFA 2021 oynamadım. FIFA 2020 oynuyorum. Çok fazla bir ilgim yok.

“NOSTALJİK ARABALARA İLGİ DUYUYORUM”

Nostaljik arabaları çok seviyorum. Eskiye dair her şey hoşuma gidiyor. Eskilerin değeri de görüntüsü de bir başka güzel oluyor. Nostaljik arabalara olan ilgim ve alakam da bayağı var.

“SUNAY AKIN HOCAMIN KİTAPLARINI OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM”

Sunay Akın hocamın kitaplarını okuyorum. Evimde de küçük bir kütüphanem var. Kitap okumak insana çok şey katar. Sunay Hocamla da görüşüyoruz ve konuşuyoruz. Şu anda ‘Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır’ kitabını okuyorum. Kişisel gelişime yönelik kitapları okuyorum. İlgimi çeken romanlar olursa onları da okuyorum. Okumayı seviyorum.

“FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE SÖYLENEN HER BESTEYİ EZBERE BİLİYORUM”

Fenerbahçe tribünlerinde söylenen tüm besteleri ezbere biliyorum. Taraftarlarımız söylerken de onlara içimden eşlik ediyorum. Ama kalede tek kaldığında, top karşı yarı sahadayken oyuna daha çok konsantre olman gerekiyor. Top gelmediği anlarda soğuyorsun ve bir anda top geldiğinde bazen anlık reaksiyon gösteremeyebiliyorsun. Ben top gelmediğinde hafif çıkışlar yaparak oyunda kalıyorum. Maç içinde tribünlere bakmak yerine oyunun içinde kalmayı tercih ediyorum.

“DİZİ İZLEMEYE ÇOK VAKTİM OLMUYOR”

Çok fazla dizi izlemeye vaktim olmuyor. Harun Tekin ağabey bana ‘Breaking Bad’i izle’ demişti. Onu izliyorum. En kısa dizi 45 dakika sürüyor. Oturup saatlerce onu izlemek bizim gibi profesyonel spor yapan insanlar için kolay olmuyor.

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU MU YOKSA A MİLLİ TAKIM İLE DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU MU?

Zor sorular hazırlamışsınız… Şaka bir yana her ikisini de yaşamak isterim.

BURSASPOR VAKIFKÖY ALTYAPI TESİSLERİ?

Çok fazla anı…

FENERBAHÇE SAMANDIRA CAN BARTU TESİSLERİ?

Çok farklı bir dünya…

ANKARAGÜCÜ?

Geçiş dönemi, çocukluk ve hayaller

FENERBAHÇE?

Anlatılmaz, yaşanır…