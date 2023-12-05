Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay'da Özkan Kılıç ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Altay'da yardımcı antrenör Özkan Kılıç'la yollar ayrıldı

        Altay'da Serkan Afacan ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte yardımcı antrenör Özkan Kılıç'la yollar ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:50 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay'da ayrılık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Afacan ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte yardımcı antrenör Özkan Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

        Sinan Kaloğlu, Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un yardımcılığını da yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Serkan Afacan ve ekibinin Altay’ın başına geçmesiyle siyah-beyazlı kulüple vedalaştı.

        Yaklaşık 1.5 sezondur İzmir temsilcisinin teknik ekibinde yer alan ve bu sezon Bodrum FK, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında teknik direktör olarak sahaya çıkan Özkan Kılıç, bu maçlarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Kılıç’ın bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        112 Acil Yardım istasyonunda gizli kamera skandalı!
        112 Acil Yardım istasyonunda gizli kamera skandalı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti