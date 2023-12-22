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        Haberler Müzik Altay'dan 23 yıl sonra 'Var Ya'

        Altay'dan 23 yıl sonra 'Var Ya'

        2000'de Alişan'ın seslendirdiği ve o döneme damga vuran 'Var Ya'yı bu kez şarkının sahibi Altay seslendirdi. Söz ve müziğine Altay'ın imza attığı şarkının yeniden düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:25
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        Altay'dan 23 yıl sonra 'Var Ya'
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        Altay, sözü ve müziği kendisine ait olan 2000'de Alişan'ın seslendirdiği 'Var Ya' isimli şarkıyı seslendirdi. 'Var Ya'nın yeniden düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yaptı.

        'Vay Ya'nın yeni versiyonunda sözlerini rapçi Taladro'nun yazdığı ve seslendirdiği rap kısımlar şarkıya dahil edildi. Çekimleri Çekmeköy’de bir villada gerçekleşen şarkının klip yönetmenliğini İmre Haydaroğlu yaptı.

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        #Altay
        #Var Ya
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