TFF 1. Lig'de hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Altay, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek.

Ligde 23. haftaya 31 puan ve averajla 8. sırada giren Altay, bu sezon Sait Karafırtınalar ve Ali Tandoğan'dan sonra teknik direktörlük görevine getirdiği Yalçın Koşukavak'la yarın ilk maçına çıkacak. Altay ile Adanaspor arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak müsabakada, hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, son 12 maça yeni bir sinerjiyle girmek istedikleri için Yalçın Koşukavak'la anlaştıklarını, yeni teknik direktörlerine ve ekibine güvendiklerini belirtti.

Adanaspor maçıyla yeni bir seri yakalamak istediklerini bildiren Bozok, şunları kaydetti:

"Büyük Altay'ı hak ettiği Süper Lig yolunda avantajlı konuma getirmek istiyoruz. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde yöneteceğine inandığımız, 10 yaşında kulübümüzün altyapısına giren ve burada yetişen Yalçın Koşukavak'ı teknik direktörlük görevine getirdik. Yalçın hocamızın kısa sürede en iyi performansı yakalayacağına inanıyoruz. Adanaspor önünde taraftarımızın da desteğiyle bize iç sahada avantaj ve uğur getiren Bornova Stadı'ndaki 3. galibiyetimize imza atmak istiyoruz."