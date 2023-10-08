Altay-Ümraniyespor: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altay'ı 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Diniyev, Onur Ayık ve Muhammed Mert kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altay'ı 3-0 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı
Hakemler: Ali Yılmaz, Yusuf Susuz, Onur Gülter
Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 84 Özgür Özkaya), Salih Sarıkaya, Paixao, Enes Yetkin (Dk. 59 Ali Kızılkuyu), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Onur Efe (Dk. 68 Deniz Kadah)
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Muhammed Mert (Dk. 90+1 Emre Demir), Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Serkan Göksu, Saponjic, Onur Ayık (Dk. 85 Uğur Kaan Yıldız), Hasan Ayaroğlu, Glumac, Popov, Diniyev (Dk. 77 Mustafa Eser), Cavare
Goller: Dk. 67 Diniyev, Dk. 78 Onur Ayık, Dk. 90 Muhammed Mert (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 31 Sefa Özdemir, Dk. 44 Onur Efe, (Altay), Dk. 32 Serkan Göksu, Dk.50 Cavare, Dk.90+4 Saponjic (Ümraniyespor)
Kırmızı Kart: Dk. 72 Ceyhun Gülselam (Altay)