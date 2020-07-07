Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında açıklamalar yaptı. Federasyon ve hakemleri eleştiren Altaylı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve gündemdeki yabancı kuralı değişikliğini yorumladı. Altaylı'nın açıklamaları şöyle:

"KAZANILAMAYAN ALTI MAÇ DA FEGHOULI'NIN SUÇU MU?"

"Galatasaray altı maçtır kazanamıyor. Altısı da Feghouli'nin suçu mu? Lig yeniden başlasın diye isteyen en çok takım Galatasaray'dı. Lig başladığından beri kazanamayan kim? Galatasaray. Bir yandan yırtınacaksın 'Ben şampiyon olacağım' diye, başladıktan sonra da pandemi sonrasında küme düşme potasında olacaksın. Bütün meseleyi Feghouli'ye mi yıkmak mı lazım?"

"BÜYÜK RESME BAKARSAN GALATASARAY'IN KAYBETTİĞİ BİR ŞEY YOK"

"Şanssızlıklar da olmadı değil. Takımın en önemli adamı, kalecini kaybediyorsun. Rotasyonu olmayan tek adam Muslera. Ayak kırıklığının takıma verdiği moral ve özgüven eksikliği var. Galatasaray neyi kaybediyor? Şampiyonluğu. Meseleye büyük resimden bakmak gerekirse bunda bir şey yok. Galatasaray son 20 senede hemen hemen her sezon şampiyonluğun en büyük iki adayından biri değil mi? Büyük bölümünde şampiyon oldu mu? Oldu. Her sene şampiyon olacak diye bir kaide yok"

"FATİH TERİM HAYATI BOYUNCA ŞAMPİYON MU OLACAK? BİR SENE OLMASIN DÜNYANIN SONU DEĞİL"

"Üstelik öyle bir şaibeli sezonda. Bu sezon, tarihteki en şaibeli sezonlardan biri. Bunu ben söylemiyorum. Şampiyonluk adayları birbirlerine söylüyor. Başkanlar, avukatlar... Dört koldan siyaset işin içindeymiş gibi bir algı var. Elimizde kanıt yok. Ama böyle bir algı var. Galatasaraylılar kızmamalılar. Fatih Terim de durumu saldırganlaştırmamalı. Daha da antipatik hale getirmemeli. 'Arkadaşlar bu sene de olmadı' diyebilir. Fatih Terim, hayatı boyunca şampiyon mu olacak? Daha önce Özhan Canaydın dönemini hatırlayın... Felaket! Bazen de olmayabilir. Teknik direktörlük kariyerine baktığında başarılı. Bir sene de olmasın, dünyanın sonu değil. Lig de normal bir sezon değil. Sezon başında Zorlu toplantısı falan oldu, böyle bir çirkinlik... Federasyon ekşi! Federasyon o kadar kötü ki... Trabzonspor büyük hak ederek şampiyon olacak belki. Başakşehir de Trabzonspor da şampiyonluğu hak ediyor. Ama Federasyon'un kokuşmuşluğundan bunların şampiyonluğu lekeleniyor. Ne gerek var? Hakem hataları, verilen verilmeyen cezalar... Abuk subuk bir durum var. Ne için bu iki takımı lekeliyorsunuz? Fatih Terim'in başarısız olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray da bu ortamdan çekilsin yani. Çok kötü hakemler, çok kötü Federasyon... Son haftalara bakıldığında çok kötü bir Galatasaray"

FATİH TERİM'İN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

"Teknik direktörlerin bizi manyak etme hakları yok. Ne dediklerini anlamıyorum. Şenol Güneş'i de anlamazdım, Fatih Terim'i de anlamıyorum. Hegel misiniz siz? Ne gerek var böyle laflara? Açık açık söyleyin. Klopp'un böyle laflar ettiğini gördünüz mü? Böyle garip laflar, bize has, sadece Fatih Terim'e değil. Şenol Güneş de böyle konuşuyor, Abdullah Avcı da onlara öykünüyordu. Bu komplike iş değil, dünyanın en basit oyunu olduğu için siz bu işi yapıyorsunuz. Net olun. Oxford, Cambridge gibi okullarda, futbolun beşiğinde futbol bölümleri falan var mı? Yok çünkü basit. Atla deve bir iş değil. Yapanlar da atla deve bir iş yapmıyorlar. Hala geçmişin ekmeğini yiyen adamlar. Ne faydaları olmuş Türk futboluna? 20 sene önce olmuş olabilir. Neredeyse çocukluğumdan beri aynı adamlar. Derwall, Mustafa Denizli'yi yetiştirdi. Piontek, Fatih Terim'i yetiştirdi. Başka kim yetiştirdi? Dünyada da bu böyle, yetiştirme kalmadı artık. Bir Fatih Terim yeterli, üç Fatih Terim fazla gelir dünyaya"

ARDA TURAN'IN GALATASARAY'A TRANSFERİ

"Geçen sene söyledim, ben olsam alırdım. İnsan evladına bir şans daha verirdi. Çocuk her yerde Galatasaray diye bağırdı. Yaptığı büyük hatalar var mı? Var. Eleştirenlerden biri de benim. Herkesin gençliğinde hatalar olur. Yapmayanları alkışlamak lazım. Ama Arda, kurtarıcı olarak gelecekse gerek yok. Arda inşallah çalışıyordur. Aileysen, aileden biri evine dönmek istiyorsa açarsın kapıyı. Koronavirüs zamanında Türkiye, tüm yurttaşlarına kapısını açtı. Bu da öyle bir şey. O senin camianın ferdi. Evladın. Açarsın gelir, oynarsa oynar. Çocuk diyor ki 'Boş mukaveleye imza atacağım' Daha ne yapsın. Yönetim istemiyor, başkan istemiyordu. Fatih Terim istiyordu, ben istiyordum..."

TRABZONSPOR'UN 3-1'LİK GALİBİYETİ

"Novak bunu görebilir ama durdurmak da teknik direktörün işi. Novak'ın işi var da esas mesele Galatasaray'da. Niye onu kimse takip etmiyor? Fatih Terim, onun bomboş kaldığını niye görmüyor? Galatasaray'da körler ve sağırlar durumu mu var?"

"HAKEMLERDE YEŞİL KÖRLÜĞÜ VAR"

"Dünkü maçta sahada her şey vardı, bir tek hakem yoktu. Cüneyt Çakır'ın ne kadar hakem olmadığı bir kez daha görüldü. TFF, Çakır'a boşu boşuna maaş vermesin. Sahaya bir direk diksin, ışık koysun, ışık yandığında VAR'ın bir şey söylediği anlaşılsın. Kırmızı kartlık pozisyon var, kim gördü? Ali Palabıyık. Penaltı... Kim gördü? Ali Palabıyık. Ha bence penaltılar penaltı değil de. Rize'de Andone'ye verilip burada verilmiyorsa problem var. VAR'ın başındaki Ali Palabıyık, bunların hangisini verdin? Sahaya çıkan hakemler körleşiyor. Yeşil körler bunlar. Artık neyin körlüğü bilmiyorum. Kabindeyken görüyorlar, sahaya çıkınca görmüyorlar. Bu hakemlerden cacık olmayacağını Türkiye'deki herkes biliyor, TFF de. Çünkü Federsayon'dan da cacık olmaz. Sahadaki hiçbir şeyi görmüyor, VAR'ın başındakiler, sahadayken görmediklerini VAR'da görüyorlar. Bunlar hakem falan değiller. Ayda 100 bin TL falan alıyor ve binde birini bile hak etmiyorlar. Bunlar, Türk futboluna düşmüş kara lekeler..."

"AHMET AĞAOĞLU'NA BU CEZAYI VERENLER, TRABZON'A HİZMET ETMİYOR"

"Ahmet Ağaoğlu ne yaptı? Sahaya girdi, adam kovaladı. Her türlü rezilliği yaptı. 15 gün aldı. Buna rağmen televizyonda iki laf eden başkanlara 3-4 ay hak mahrumiyeti dayıyorlar. Ahmet Ağaoğlu'na bu cezayı vermeyenler, sahada aslanlar gibi oynayan futbolcuların emeğine niye gölge düşürüyorsunuz? Bunu yapanlar, Trabzonspor'a hizmet etmiyorlar, tam tersine kötü yapıyorlar. Ağaoğlu 15 gün değil 6 ay olsa ne olacak? Federasyon, niye buna gölge düşürmeye çalışıyor? Neden biliyor musun? Çünkü Federasyon'daki bir takım alçaklar, bir takım yerlere yaranmak için bunu yapıyorlar. 'Sayın bakanım, sayın vekilim, işte bakın Trabzonspor'u koruyorum' Korumuyorsun alçak!"

“BAŞAKŞEHİR'DENSE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU İSTERİM”

Trabzonspor bana sorarsan 100 yıllık kulüplerden daha ekol. Sağa sola verdiği oyuncular, yetiştirdiği oyuncular, Trabzon Lisesi'nin dünya şampiyonluğu falan... Başakşehir'dense böyle bir ekolün şampiyon olmasını isterim.

“GALATASARAY'IN İKİ SENEDİR LİDERİ YOK”

"Feghouli atılana kadar maç dengeli gibi gidiyordu. Galatasaray'da takım lideri saha içinde kimdi? Trabzonspor'da çok net şekilde Sosa. Galatasaray, sahada kafası kesilmiş tavuk gibi; Trabzonspor ise aklı başında bir horoz gibi. Galatasaray'ın bir tane lideri var, kulübede Fatih Terim. Sneijder gittiğinden beri, kaptan Selçuk kendini emekli ettiğinden beri Galatasaray sahada lidersiz. Feghouli de Belhanda da lider değil. Trabzonspor'da Sosa var. Sosa sendelediği zaman yerine başkası çıkıyor. Bu da başarıyı etkiliyor"

"BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜNDE HAKEM HATASI VAR"

"İpleri elinde bulunduran bir Başakşehir ve Başakşehir'in başında da TFF ile fazla içli dışlı olan biri var. Başakşehir'in golünde bir hakem hatası var. Başakşehir'in başkanı, bu işin içine girdiğinden beri Türk futbolunu oldukça lekelendirdiğini söyleyebiliriz. Bu arkadaş, ne yazık ki Türk futbolu için iyi bir performans sergilemiyor. Belki ileride sergileyebilir ama şu ana kadar öyle değil. Kendisini uzun zamandır tanırım, Galatasaray'ın eleştirilen futbolcularının abisiydi kendisi. O zamanlardan hatırlarım kendisini. Türk futboluna temizlik getirmedi. Böyle bir algı var, öyle midir değil midir bilmem ama taraftar inancı böyle. Trabzonspor'un isyanı mesnetsiz değil"

“FEGHOULI HAKLI, BU IRKÇILIK”

"Feghouli haklı. Bunu zaman zaman ben de yapıyor olabilirim, zaman zaman stereotypleştiriyoruz farkında olmadan. Hoş bir durum değil. Yarın öbür gün Emre Mor'un yaptığı bir şey yüzünden Türk futbolcular için böyle söylense... Bunların ırkçılık olduğunu fark etmemiz lazım. Ben söylememeye çalışırım ama söylüyorsam da yanlış algının içinde ben de varım. Bu, farkında olmadan yapılan bir ırkçılık türüdür. Eğer karşınızdaki kişi bunu ırkçılık olarak algılıyorsa, ırkçılık yapmışsınızdır"

"YABANCI SINIRI GETİRİLİRSE ÜÇ BÜYÜKLER, BİR SÜRE SONRA KÜME DÜŞER"

Yabancı kuralı bu şekilde değiştirdiğinden beri Türk futbolunun geneline fayda sağladığını söylemek mümkün. Uluslararası alanda pek çok önemli futbolcu var. Gittikleri yerlerde birinci sınıf futbolcu olarak, birinci sınıf kulüplerde top koşturuyorlar. Milli Takım'ın sonuçları ortada... Demek ki Türk futboluna zarar vermedi bu iş. Türk ekonomisinde önümüzdeki dönemde futbol takımlarının eskisi gibi para harcama dönemi yok. Özellikle bu yeniden yapılandırma anlaşması imzalayan kulüplerde başkanların cebinden verme lüksü de yok. Her şey kontrol altında. Yabancı kuralı değişir, sınırlama getirilirse Türk futbolcularının fiyatındaki artış, bu kulüplerin canını yakar. Zaten zorlanan kulüpler küme düşerler! Kural değiştirilirse üç büyük kulüp, bir süre sonra küme düşer! Belki de olması gereken bu. Çünkü hiçbiri FFP'yi karşılamayacak. 100 bin Euro'ya oynayan, Türkiye'de hiçbir yurtdışı şansı olmayan futbolculara dünya para verirsiniz. Günlük hesaplarla bu işleri parmaklamak iyi bir şey değildir.