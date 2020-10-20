Fatih Altaylı: Galatasaray'da hayat yok

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

"EMRE SAKÇI İYİ BİR DERECE ELDE ETMİŞ"

Yüzme ligi yeni icat edilen bir şey. 2019 icadı bu yüzme ligi. Yüzme sporcuları biraz para kazansın, sponsorlar bu işin içinde olsun. Yüzme sporu kendine yer bulabilsin diye. Bir Avrupa-Asya bir de Amerika ayağı var. Buralarda çeşitli takımlar var, Toronto var, Washington var. Emre Sakçı iyi bir derece elde etmiş. Güzel bir organizasyon bu lig, biraz şovvari ama güzel. Ben gece 2'ye, 3'e kadar spor programlarında ne varsa izliyorum.

BİSİKLETÇİ ZEYNEP ARSLAN'IN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ

Bizim gibi az gelişmiş doğu toplumlarında böyle ölümler çoktur. Bunun da sebebi çok nettir; işleri bihakkın yapmayız. Burada kamyon şoförünü suçlamak kolay yöntem. Bir toplumda bisiklete binme sevgisi varsa, birtakım insanlar bunu gerek spor gerek keyif amaçlı yapıyorsa, otoriteler, tırnak içinde belediyeler bu merakları, bu sportif faaliyetleri gerçekleştirmek için imkanlar sunar. Bisiklet için bu çok basittir. Yollarda bisiklet şeridi yaparsın. Türkiye'de son derece düşük oranda. Yerel yönetimler bu işlere imkan sağlamak zorundadır.

" GALATASARAY'DA HAYAT YOK! ÇOK NET"

Maçla ilgili bildiğim bir şey Galatasaray'ın yenildiği, bir golün doğru şekilde iptal edildiği. Galatasaray'a baktığımız zaman... Bu takım nasıl şampiyon oldu? Rakipler biraz becerikli olunca Başakşehir şampiyonluğa ulaştı. Yani Galatasaray'da hayat yok! Çok net. Ben geçen sezon başında Galatasaray'dan bir şey olmaz demiştim. Lafla peynir gemisi yürüseydi Galatasaray başarılı olurdu. Kelimeleri dolu dolu konuşan, ne dediği bir şey ifade etse de başkanı var Galatasaray'ın. Gomis satıldı mesela. Taraftarın çok sevdiği, şu andaki sistemde bile gol atmayı beceren bir oyuncuydu. Pahalı diye yollandı. Gomis'in yerine 35 milyon Euro harcıyorsunuz ve gelenlerin hiçbiri Gomis olmuyor. Bu bir idari problem.

" BEŞİKTAŞ, GALATASARAY BU DUYGUYU KAYBETTİ FENER İSE..."

'Galatasaray yönetimi avanta odaklı taraftarlar üzerinden kendisini ifade ederek hiçbir yere varamaz' demiştim geçen sene. Biz elimizi çekiyoruz dedik. Bu camialar pozitif duygular yaratırlar. Bu duygu takımı taşır. Bu uzun zamandan beri Fenerbahçe'de kaybolmuştu. Şimdi sonuçlarla beraber yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyorlar. Galatasaray da bu duyguyu kaybetti. Sen birtakım zübük adamlarla başarıya gidemezsin. Dürüst insanlarla, hakiki taraftarlarla gidersin başarıya. Kendini camiadan gibi gösteren üç kağıtçılarla olmaz.

GALATASARAY'DA BAŞKAN ADAYI VAR MI?

Geçmişte Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapmış Süleyman Abi'nin oğlu Metin Öztürk ki çekirdekten Galatasaraylıdır, adaymış diye duydum. Kendisini fazla tanımam. Burak Elmas'ın bazı çalışmalar yürüttüğünü ama nihai karar verip vermediğini bilmiyorum. Kaan Kançal çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum, çıkarmış gibi bir his var. Abdurrahim Albayrak da aynı.

"HER İKİ TAKIMIN DA PENALTISI DOĞRU KARAR DEĞİL GİBİ"

Göztepe golden sonra oynamaya başladı. Fenerbahçe'ye açıkçası kök söktürdü. Ortaya seyir zevkli bir maç çıktı. Bana sorarsan iki penaltı da tartışmalıdır. Birinde top elini sıyırıyor, gideceği yere gidiyor, penaltı mıdır değil midir, emin değilim. Keza Göztepe'nin kazandığı penaltı karışık biraz. Açılardan bir tanesine baktığımızda Serdar Aziz'in düşürdüğünü görüyorsunuz. Düşüş biçimine baktığınızda bir futbolcu kendini böyle atamaz diye düşünüyorsunuz. Biri ne kadar penaltı ise öbürü o kadar penaltı, ikisinin de penaltı olmadığını varsayarsak Fenerbahçe 2-1 kazandı. Hakemin penaltısı her açıdan kötüydü.

"SERDAR AZİZ KÜFÜRÜ BASTI! HAKEMİN DUYMAMASI İMKANSIZ"

Hakem hakem olsa Gustavo'nun 40. dakikada atılması lazım. Guilherme yerde yatarken pozisyon geçtikten sonra kramponlarına bastı. Net bir sarı kart. Sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. İlk başta yapılan faule karşın sarı kart göstermedi. En sonunda Gustavo'ya göstermek zorunda kaldı. Sonra saçma sapan kararlar vermeye başladı, Fenerbahçe aleyhine de. Sonuçta Serdar Aziz küfrü bastı, herhalde düşündü, ben bunu yaptım vs. diye. Normalde olsa kırmızı karttı. Bu sözü duymamış olma ihtimali yok. Dışarıda söylese kavga sebebi! Gözlemci raporunda da yer almayacak. Gözlemci bunu bulunduğu yerden duyamaz, TV yayınları da artık delil yerine geçmediği için o iş kaynar gider. Hiçbir şey çıkmaz.

OZAN TUFAN'IN ARTAN FORMU

Şenol Güneş'in de Fatih Terim'in de yani herkesin Milli Takım'da olmasını istediği, Sergen'in elinde yeniden doğdu ve şahane oynuyor. Bu çocuk iyi olacak diye söylüyorduk ama şunu söylemem lazım. Fenerbahçe'de Volkan ve Emre'nin saha dışında olmasından sonra saha içindeki liderlik görevi Ozan'a verilmiş. Liderlikle birlikte herhalde oyunu çirkefleştirme rolleri de verilmiş! Emre'de bu tolere edilirdi ama Ozan'da ne kadar edilir bilmiyorum, dikkat etmesi lazım. Serdar da bunu yapıyor ama ikisi de ateşle oynuyor.

"TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİYOR"

Trabzonspor çok kötü gidiyor. Teknik direktörü muhakkak ki yakında değiştirirler ama bu takımın en iyi adamları gitti. Sosa, Novak, Sörloth... Bunlar geçen senenin en iyi adamları.

"ÜÇ VEYA DÖRT BÜYÜKLER BATIYOR"

Üç büyük veya dört büyüklerin durumları sürdürülebilir değil. Bunların tamamı batarlar. Yani öyle böyle batmazlar, yok olurlar! Her sene 50 milyon 100 milyon zarar eden kulüplerin ayakta kalma ihtimali yok. Ha babam 'Gel devlet beni kurtar' 'Gel maliye beni kurtar' Bunların herhangi birinin bu borçları ödemesi mümkün değil. Bu kulüplerin tamamı alt liglere düşerler. Bunlarla ilgili pek çok formül var ama bu kafalarla toparlanamazlar.

FİKRET ORMAN KULÜPTEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Bu geçmişten hesap sorma işi başka kulüplerde de oldu sonra konular kapatıldı. Her yerde aynı şey oluyor, zaten bir şey beklemiyordum. Seçim öncesinde söylenir sonrasında unutulur çünkü kendileri de o çarkın bir dişlisi haline gelir. O dişli de hesap soramaz.

"BURAK YILMAZ MUHTEŞEM BİR PROFESYONEL"

Üç Türk şu an Fransa Ligi'nin lideri. Burak Yılmaz, 10 numara profesyonel. Müthiş bir golcü. Keşke oyuncu olarak ortaya koyduğu karakteri artırsa daha da iyi olabilirdi ama yıllardır sürdürdüğü bir performans var. Müthiş bir golcü. Her tarafta belli bir düzeyin üzerinde.

BERNA GÖZBAŞI'NIN LOCASINA SALDIRI

Bunu yapanlar net görünüyor, adli bir mesele. İçişleri Bakanlığı, polis, emniyet arkasından adliyede neler yapılacak takip etmek lazım. Bu bir rezalet. Bununla ilgili hem 6222 hem de Türk Ceza Kanunu'yla ilgili tüm işlemler yapılmalı. Eski başkanının adamları, korumaları falan diyorlar. Hiçbirini tanımam.