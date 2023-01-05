Bu bağlamda son 1 yıl içinde kat ettiğimiz mesafeyi elde ettiğimiz kazanımları ve karşı karşıya olduğumuz meydan okumaları son derece samimi bir ortamda ve yapıcı bir şekilde değerlendirdik. Her şeyden önce memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, bu işbirliği süreci ülkemizin siyasi ikliminde psikolojik bir dönüşüme öncülük etmektedir. İktidarın kendisinden farklı düşünen kesimleri düşmanlaştırma ve kutuplaştırma üzerinden tahakkümünü sürdürme çabasına karşı farklı düşünceleri ve yaklaşımları bir masa etrafında bir araya getirerek yeni bir siyasi iklim oluşturduk.

Oluşturduğumuz bu yeni siyasi iklim temelinde önümüzdeki kritik süreçlerde rehber olacak, referans metinler ortaya koyduk. Uzun mesailer sonucunda üretilen güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni, temel ilkeler ve hedefler, seçim güvenliği, kurumsal reform ve güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi metinleri siyasi tarihimizde 6 siyasi partinin ortak bir zemin inşası için ortaya koyduğu ve demokratik olgunluk seviyelerimizi gösteren birer başarı örneği olmuşlardır.

Otoriter yolsuzluk düzenini sürdürmek isteyen iktidar, demokratik özgürlüklerin kısıtlanması, kutuplaştırma, yargının siyasallaştırılması ve medya tekeli üzerinden siyasi mühendislik peşindeyken bizler uzlaşıya, ortak akla, siyasi nezakete ve kapsayıcı demokrasiye dayalı yeni bir sistem mimarisi inşa etmek çabası içine girdik ve bu alanda önemli bir mesafe kat ettik.

Değerli vatandaşlarımız,

Bu çerçevede bugün işbirliği sürecimizin somut adımlar bağlamında son derece önemli iki ortak metnini daha tamamlama aşamasına geldik. Ayrıca bundan sonraki adımlarımızı ve çalıştırma takvimimizi de oluşturduk.

Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz geçiş süreci yol haritasını ve ortak politikalar metnini 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız.

Bu iki metin ile birlikte partilerimizin siyasi işbirliği mimarisi önemli ölçüde tamamlanmış olacaktır.

- Temel ilkeler ve hedefler metni ile işbirliğimizin dayandığı zemini güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni ile işbirliğimizin siyasi iskeletini seçim güvenliği metni ile siyasi sigortasını güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisiyle hukuki sütunlarını kurumsal reform metni ile kurumsal altyapısını açıkladıktan sonra şimdi de yol haritamız ile süreç yönetim mekanizmalarını, ortak politikalar metni ile her alandaki ortak somut adımlarımızı tanımlamış olacağız.

Değerli vatandaşlarımız,

Çetin siyasi şartlar altında 1 yıllık yoğun bir çaba ile ortaya koyduğumuz bu vizyonun hayata geçirilmesinin iki gerekli şarta bağlı olduğumuzun da bilincindeyiz:

Ortak adayımızın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve TBMM'de anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi.

Bu temel şartların sağlanabilmesi için

- Seçim güvenliği için oluşturulan komisyonun aralıksız çalışarak sandıkların tamamındaki her oyun korunmasını temin edecek tedbirlere yoğunlaşmasına,

- Ortak bir komisyon tarafından genel başkanların kararlarına baz teşkil etmek üzere TBMM'de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına ve nihai kararı vermek üzere genel başkanlara sunulmasına,

- Genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik.

Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı kültürüyle hareket edecek ve seçimlerden sonra hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönemi başlatacağız.

Bu çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla liderler arası toplantıların daha sık aralıklarla yapılmasına karar verdik. Bu bağlamda bir sonraki toplantımız İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak tarihinde yapılacaktır.

Bu vesile ile ayrıca vurgulamak isteriz ki son günlerde gündeme gelen erken seçim tartışmaları bağlamında da ortak tutumumuz açıktır: Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan’dan önce yapılacak- bir erken seçime ise destek vermeye hazırız.