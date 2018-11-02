Altın Ayı adayı film Altın Terazi'de yarışacak

Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı'ya aday olan 'Benim Kızım', 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak. Laura Bispuri'nin yönettiği filmde başrolleri Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, Michele Carboni ve Udo Kier paylaştı.

İtalya, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olarak çekilen filmin konusu şöyle; 10 yaşındaki Vittoria’nın yazı iki annenin meydan okuması, nefreti, sevgisi ve affetmesiyle geçecektir. Utangaç Vittoria’nın sevgi dolu annesi Tina ile yakın bir ilişkisi vardır. Vittoria bir partide Angelica’nın biyolojik annesi olduğunu öğrenince Sardinya’daki sessiz hayatları sarsılır. Angelica ekonomik sorunlar nedeniyle taşınmak zorunda kalacağından Vittoria ile yakınlaşmak ister. Angelica’nın yakında gideceğine güvenen Tina bunu kabul eder. Derin ve anlaşılmaz bir şeyin arayışında olan Vittoria ve Angelica Tina’nın itirazına rağmen birlikte daha fazla zaman geçirmeye başlar…

Gösterim Tarihleri:

Kadıköy Sineması

10.11.2018 – Saat: 19:00



Atlas Sineması

11.11.2018 – Saat: 19:00







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