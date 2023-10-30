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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika: Gram altın 1800 lirayı geçti! Güncel 30 Ekim altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! Son dakik canlı 30 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kırıp haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 30 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:44
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        1

        ALTIN FİYATLARI 30 EKİM... Altın fiyatları 30 Ekim Pazar yani haftanın ilk iş gününe ddeğer kaybıyla başladı. Yaşanan değer kaybına rağmen gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira seviyesindeki değerini muhafaza ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 30 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.814,42

        1.814,68

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.005,82

        2.006,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.903,07

        2.967,01

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.612,28

        11.831,73

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.788,00

        5.934,01

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.612,28

        11.831,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.208,81

        12.513,04

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.019,80

        1.216,33

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.671,43

        1.775,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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