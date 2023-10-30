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ALTIN FİYATLARI 30 EKİM... Altın fiyatları 30 Ekim Pazar yani haftanın ilk iş gününe ddeğer kaybıyla başladı. Yaşanan değer kaybına rağmen gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira seviyesindeki değerini muhafaza ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 30 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...