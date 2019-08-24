ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine sert çıktı ve Twitter hesabından sert açıklamalar yaparak karşı vergi getirdiğini duyurdu. Ertelediği 300 milyar dolarlık vergiyi de tekrar işleme koydu.

"Adil ticareti sağlamak için bu çok adaletsiz ticari ilişkiyi dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri getirmemeliydi." ifadesini kullanan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl, Çin üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve bunun bir sonu olmadığını, önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü.

Trump, "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Trump dün attığı bir başka Twitter mesajında da Fed Başkanı Powell mı yoksa (Başkan) Şi mi daha büyük düşman demişti? Tırmanan ticaret savaşı ve parasal gevşeme nedeniyle yatırımcı güvenli liman olarak yine altına kaydı.

Dolar endeksi yüzde 1'e yakın düşerek 97.5 puanın altına gerilerken spot altın fiyatı 1530 doları gördü. Gram altının fiyatı ise 283 lirayla zirve yaptı.