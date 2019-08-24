Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAltın

Altın fiyatı Trump'ın mesajı sonrası zirve yaptı

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in 75 milyar dolarlık ek gümrük vergisine ertelediği 300 milyar dolarlık vergiyi yeniden işleme koyup yüzde 5 artırdığını duyurdu. Dolar endeksi gerilerken güvenli liman olarak görülen altın fiyatı uçtu. Spot altın 1530 dolara, gram altın fiyatı ise 283 liraya tırmandı

trump altın

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine sert çıktı ve Twitter hesabından sert açıklamalar yaparak karşı vergi getirdiğini duyurdu. Ertelediği 300 milyar dolarlık vergiyi de tekrar işleme koydu.

"Adil ticareti sağlamak için bu çok adaletsiz ticari ilişkiyi dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri getirmemeliydi." ifadesini kullanan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl, Çin üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve bunun bir sonu olmadığını, önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü.

Trump, "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Trump dün attığı bir başka Twitter mesajında da Fed Başkanı Powell mı yoksa (Başkan) Şi mi daha büyük düşman demişti? Tırmanan ticaret savaşı ve parasal gevşeme nedeniyle yatırımcı güvenli liman olarak yine altına kaydı.

Dolar endeksi yüzde 1'e yakın düşerek 97.5 puanın altına gerilerken spot altın fiyatı 1530 doları gördü. Gram altının fiyatı ise 283 lirayla zirve yaptı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos canlı
ALTINAltın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 23 Ağustos
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Son Dakika: 23 Ağustos Altın fiyatları düşüşte! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?
ALTINAltın fiyatları düşüşte!
Son Dakika: 22 Ağustos Altın fiyatları yükselişte! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?
ALTINAltın fiyatları yükselişte!
SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseliyor! 22 Ağustos canlı altın fiyatı
ALTINAltın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos
ALTINBugün altın fiyatları ne kadar?
Son dakika ALTIN FİYATLARI! 21 Ağustos 2019 Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Canlı
ALTINAltın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 20 Ağustos
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 20 Ağustos canlı altın fiyatı
ALTINAltın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 19 Ağustos
ALTINAltın haftaya nasıl başladı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X