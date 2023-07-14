Altın fiyatlarında son durum! 14 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Haftanın kapanış gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 14 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 14 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 14 Temmuz Cuma 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.647,3100
1.647,5630
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.956,4000
1.956,7000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.635,7000
2.693,7700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.542,7800
10.742,1100
YARIM ALTIN FİYATI
5.254,7800
5.387,6100
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.542,7800
10.742,1100
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.500,9200
1.587,6200