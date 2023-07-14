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        Altın fiyatlarında son durum! 14 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftanın kapanış gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 14 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 13:33
        1

        Altın öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 14 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 14 Temmuz Cuma 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.647,3100

        1.647,5630

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.956,4000

        1.956,7000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.635,7000

        2.693,7700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.542,7800

        10.742,1100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.254,7800

        5.387,6100

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.542,7800

        10.742,1100

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.500,9200

        1.587,6200

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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