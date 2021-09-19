ALTIN FİYATLARI 19 Eylül Pazar günü ne kadar? Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...