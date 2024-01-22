Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.996,70 %-0,24
        DOLAR 30,2173 %0,07
        EURO 32,9670 %0,11
        ALTIN 1.966,78 %-0,16
        FAİZ 42,36 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,88 %-0,31
        BITCOIN 40.904,00 %-2,05
        GBP/TRY 38,4412 %0,16
        EUR/USD 1,0901 %0,06
        BRENT 78,20 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 3.215,68 %-0,16
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları| 22 Ocak Pazartesi 2024 altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş devam ediyor! İşte 22 Ocak Pazartesi altın fiyatları

        Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçen hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. Gram altın 1.946 TL seviyesinden çıktı ve yeniden 1.968 TL'ye yükseldi. İşte, 22 Ocak 2024 Pazartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 07:43 Güncelleme: 22.01.2024 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALTIN FİYATLARI 22 OCAK... Altın fiyatları, gçeen haftanın sonuna doğru düşüşü kesip; yükselişe başlamıştı. Bugün gram altın 1.968 TL'den, çeyrek ise 3.149 TL'den güne başladı. İşte, 22 Ocak Pazartesi canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.968,57

        1.968,87

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.029,60

        2.029,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.149,72

        3.219,11

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.598,86

        12.837,05

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.279,74

        6.438,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.598,86

        12.837,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.636,89

        13.976,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.090,16

        1.476,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.867,01

        1.983,20

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Macron'dan Fransa'ya 'reform' vaadi
        Macron'dan Fransa'ya 'reform' vaadi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti
        Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler