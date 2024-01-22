Altında yükseliş devam ediyor! İşte 22 Ocak Pazartesi altın fiyatları
Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçen hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. Gram altın 1.946 TL seviyesinden çıktı ve yeniden 1.968 TL'ye yükseldi. İşte, 22 Ocak 2024 Pazartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 22 OCAK... Altın fiyatları, gçeen haftanın sonuna doğru düşüşü kesip; yükselişe başlamıştı. Bugün gram altın 1.968 TL'den, çeyrek ise 3.149 TL'den güne başladı. İşte, 22 Ocak Pazartesi canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.968,57
1.968,87
ALTIN/ONS FİYATI
2.029,60
2.029,94
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.149,72
3.219,11
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.598,86
12.837,05
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.279,74
6.438,21
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.598,86
12.837,05
ATA ALTIN FİYATI
13.636,89
13.976,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.090,16
1.476,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.867,01
1.983,20