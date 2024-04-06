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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları anlık son durum: 7 Nisan 2024 Canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 7 Nisan 2024 Bugün ata, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Altın alım satımı yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Canlı altın piyasasında ons altın dün saat 18:30 itibariyle 2,325 dolardan işlem gördü. Bir önceki güne göre değişim oranı %1.51 olmuştu. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlayarak 2 bin 440 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, 7 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 08:01 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:56
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        Son dakika altın fiyatları anlık olarak hareketleniyor. Hafta sonu altın piyasası yakından takip ediliyor. Bugün ata altın alış 15,986 TL, yarım altın 7,648 TL iken altının ons fiyatı satışta 2,330 liradan işlem görüyor. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, anlık ve canlı altın tablosu ile 7 Nisan Pazar altın fiyatları...

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        GRAM ALTIN ZİRVEYİ KORUYOR!

        Haftanın altıncı gününde gram altın 2 bin 440 TL seviyesinde alıcı buluyor. Dün 3 bin 774 TL olan çeyrek altın ise bugün 3.836 liradan alıcı buluyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        ALTINDA SON DURUM

        Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.

        Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.

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        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15,986,23

        Satış: 16,410,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.440,16

        Satış: 2.470,67

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.648,64

        Satış: 7.842,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.306,49

        Satış: 1.735,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        7

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.328,79

        Satış: 2.330,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.218,55

        Satış: 2.362,14

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        9

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.836,31

        Satış: 3.921,41

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.345,23

        Satış: 15.637,65

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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