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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak geçtiğimiz haftayı 0,4 artışla tamamlayan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İşte, 4 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz 2022 gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşıda altın fiyatları

    Canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons değerindeki hareketlilik nedeniyle günü  yüzde 0,4 artışla tamamlayan altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe artışla başladı.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

    Piyasalardaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin oldukça zayıflamış olduğunu bildirdi.

    Analistler, bugün Avrupa'da yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 4 Temmuz Pazartesi altın fiyatları canlı takip ekranı…
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz 2022 gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşıda altın fiyatları

    GRAM ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2022

    Gram altın fiyatları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 13:30'da kaydedilen güncel verilere göre 983,04 lira alış ve 985,89 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI GRAM ALTIN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz 2022 gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşıda altın fiyatları

    4 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 13:30 itibariyle kaydedilen verilere göre 1.562,24 lira alış ve 1.596,65 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz 2022 gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşıda altın fiyatları

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    976,42

    976,59

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz 2022 gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşıda altın fiyatları

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.809,71

    1.810,20

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz 2022 gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşıda altın fiyatları

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.248,55

    6.366,81

    CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz 2022 gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşıda altın fiyatları

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.114,68

    3.193,34

    CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Temmuz 2022 gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşıda altın fiyatları

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    6.248,88

    6.367,15

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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