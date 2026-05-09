Anlık - canlı altın fiyatları: 9 Mayıs 2026 Cumartesi gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, son günlerdeki yükseliş eğilimiyle dikkat çekiyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik iç piyasaya da yansırken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2026 Cumartesi altında güncel rakamlar...
9 Mayıs 2026 Cumartesi hafta sonu itibarıyla yatırımcılar, yükseliş sinyalleri veren altın fiyatlarını anbean yakından takip ediyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden toparlanma eğilimine giren ons altın, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını da yukarı yönlü etkiliyor. Günün en çok merak edilen sorusu ise "Altın bugün ne kadar, kaç TL?" oldu. İşte altın fiyatları son ddakika gelişmeleri...
GRAM ALTIN FİYATI
6.874,79
6.875,62
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.712,61
4.717,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.999,67
11.241,64
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.998,67
44.829,06
TAM ALTIN FİYATI
44.535,00
44.943,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.930,59
22.483,29
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.998,67
44.829,06
ATA ALTIN FİYATI
45.462,63
46.605,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.745,07
4.975,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.229,99
6.520,48
GREMSE ALTIN FİYATI
110.943,00
112.615,00