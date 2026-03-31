Canlı altın fiyatları: 31 Mart 2026 güncel altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Altın piyasasında haftanın ilk işlem günü hareketli başladı. 31 Mart 2026 Salı itibarıyla yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları geliyor. Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen ons altın, geçtiğimiz günlerde yaşadığı düşüşün ardından toparlanma sinyali verirken, iç piyasada da fiyatlar anlık olarak değişmeye devam ediyor. Özellikle Kapalı Çarşı verileri, hem kısa vadeli al-sat yapanlar hem de birikimlerini altınla değerlendirenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 31 Mart Salı bugün gram altın ne kadar oldu, alış ve satış fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 31 Mart 2026 Salı günü yatırımcıların radarında yer alıyor. Ons altında görülen dalgalanmaların etkisiyle gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, piyasada güncel alış-satış rakamları büyük önem taşıyor. Son günlerde yaşanan sert geri çekilmenin ardından gelen tepki alımları, altın fiyatlarının dengelenmesine katkı sağladı. Kapalı Çarşı’da işlem gören güncel fiyatlar ise yatırım kararları açısından belirleyici olmaya devam ediyor. 31 Mart bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL? İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.479,25
Satış: 6.480,18
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.553,24
Satış: 4.554,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.352,1800
Satış: 10.580,0100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.408,7100
Satış: 42.190,6300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.146,00
Satış: 44.816,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.615,78
Satış: 21.137,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış:41.408,71
Satış: 42.190,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.901,07
Satış: 45.096,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.596,80
Satış: 4.806,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.990,57
Satış: 6.275,69
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 106.755,00
Satış: 110.135,00