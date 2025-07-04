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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 5 TEMMUZ 2025: Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları güncel son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Sarı metal, ABD mali açık endişeleri ve Washington'ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 14.50 itibarıyla ons altın, 3 bin 326 dolar seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 07:51 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:26
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve hediyelik altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Sarı metal, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Değerli maden, ABD mali açık endişeleri ve Washington’ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 14.50 itibarıyla gram altın 4.274 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.271,1990

        Satış:4.272,5680

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        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.325,56

        Satış: 3.326,68

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.835,0400

        Satış: 6.984,8100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.352,2200

        Satış: 27.867,0900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.643,00

        Satış: 27.823,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.635,07

        Satış: 13.977,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.346,72

        Satış: 27.862,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.076,59

        Satış: 28.785,22

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.321,34

        Satış: 3.275,79

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.867,68

        Satış: 4.071,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.889,00

        Satış: 69.658,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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