Altın fiyatları güncel son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Sarı metal, ABD mali açık endişeleri ve Washington'ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 14.50 itibarıyla ons altın, 3 bin 326 dolar seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve hediyelik altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Sarı metal, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Değerli maden, ABD mali açık endişeleri ve Washington’ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 14.50 itibarıyla gram altın 4.274 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.271,1990
Satış:4.272,5680
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.325,56
Satış: 3.326,68
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.835,0400
Satış: 6.984,8100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.352,2200
Satış: 27.867,0900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.643,00
Satış: 27.823,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.635,07
Satış: 13.977,89
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.346,72
Satış: 27.862,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.076,59
Satış: 28.785,22
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.321,34
Satış: 3.275,79
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.867,68
Satış: 4.071,92
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.889,00
Satış: 69.658,00