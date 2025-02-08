Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 8 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları 8 Şubat Cumartesi gününe durağan seyirde başladı. Bugün sabah saatlerinde gram altın fiyatı 3 bin 307 lira, çeyrek altın fiyatı ise 5 bin 292 lira seviyesinde seyrediyor. Ons ise 2 bin 859 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...