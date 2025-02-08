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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 8 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 8 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Hem ekonomi gündemini takip edenler hem de yatırımcılar canlı altın fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Altın, ABD istihdam raporu öncesinde rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Artan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik endişeler güvenli liman talebini desteklemeye devam etti. Bugün gram altın 3.307 TL'den işlem görüyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata, ziynet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 8 Şubat 2025 altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 08:12 Güncelleme: 08.02.2025 - 08:12
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        1

        Altın fiyatları 8 Şubat Cumartesi gününe durağan seyirde başladı. Bugün sabah saatlerinde gram altın fiyatı 3 bin 307 lira, çeyrek altın fiyatı ise 5 bin 292 lira seviyesinde seyrediyor. Ons ise 2 bin 859 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT 2025

        8 Şubat Cumartesi gününe gram altın 3307 liradan başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 292 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.307,74

        Satış: 3.308,28

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.859,40

        Satış: 2.862,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.292,38

        Satış: 5.409,04

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.169,52

        Satış: 21.570,00

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.729,00

        Satış: 21.842,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.643.00

        Satış: 21.888.00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.027,96

        Satış: 3.204,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.551,68

        Satış: 10.818,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.169,52

        Satış: 21.570,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.804,59

        Satış: 2.682,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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