Altın fiyatları faiz kararı sonrası yukarı yönlü seyrini sürdürüyor!
Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faizleri artırma kararı sonrası yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 1850 lira üzerindeki yerini muhafaza ederken çeyrek altın 3 bin lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 24 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarması sonrası yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 24 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosunu haberimizde derledik. İşte canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.852,42
1.852,73
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.993,73
1.993,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.963,87
3.029,22
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.855,48
12.079,83
YARIM ALTIN FİYATI
5.909,21
6.058,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.855,48
12.079,83
ATA ALTIN FİYATI
12.453,67
12.763,91
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.045,54
1.247,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.713,25
1.820,10