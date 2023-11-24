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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI| Faiz kararı sonrası çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Kasım alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatları faiz kararı sonrası yukarı yönlü seyrini sürdürüyor!

        Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faizleri artırma kararı sonrası yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 1850 lira üzerindeki yerini muhafaza ederken çeyrek altın 3 bin lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 24 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 08:59 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:59
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        1

        Altın fiyatları geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarması sonrası yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 24 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosunu haberimizde derledik. İşte canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.852,42

        1.852,73

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.993,73

        1.993,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.963,87

        3.029,22

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.855,48

        12.079,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.909,21

        6.058,44

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.855,48

        12.079,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.453,67

        12.763,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.045,54

        1.247,07

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.713,25

        1.820,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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