Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar altın fiyatlarında son durumu yakından gözlemliyor. Ons altın ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları öğle saatlerinden itibaren düşüş ivmesinde seyrediyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar oldu? İşte 1 Şubat Çarşamba 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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