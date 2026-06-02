Altın fiyatları canlı takip ekranı: 2 Haziran 2026 Salı bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. İsrail-Hizbullah arasında ilan edilen kısmi ateşkes ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin açıklamalar küresel piyasalarda temkinli havayı güçlendirirken, altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Gözler bir yandan jeopolitik gelişmelere çevrilirken diğer yandan gram altın, çeyrek altın, tam altın ve 14-22 ayar bilezik fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. İşte 2 Haziran Salı güncel altın fiyatları ve piyasadaki son görünüm…
Giriş: 02 Haziran 2026 - 07:26 Güncelleme:
2 Haziran 2026 Salı günü altın fiyatlarında son durum ve anlık fiyat listesi haberimizde…
GRAM ALTIN FİYATI
6.648,3060
6.649,2060
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.487,89
4.488,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.636,1700
10.870,5400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.546,5200
43.350,4300
TAM ALTIN FİYATI
43.174,00
43.551,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.203,33
21.738,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.539,59
43.343,28
ATA ALTIN FİYATI
43.361,58
44.463,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.628,04
4.841,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.039,81
6.324,99
GREMSE ALTIN FİYATI
107.552,00
108.912,00
Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
